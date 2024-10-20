На границе Украины и Польши возникли большие очереди: что нужно знать

В пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" наблюдается накопление транспортных средств на выезд из Украины. Граждан просят учитывать эту информацию и по возможности выбирать другие пункты для пересечения границы.

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Об этом сообщило Западное управление Госпогранслужбы Украины. Это касается преимущественно грузовиков, ожидающих выезда из Украины.

Очереди возникают из-за высокой интенсивности движения, что характерно для этих пропускных пунктов, особенно во время пиковых нагрузок в выходные или праздничные дни. Водителям рекомендуется проверять информацию о состоянии очередей перед поездкой и обращать внимание на альтернативные пункты пропуска.

Ситуация на других пунктах пропуска

На других пропускных пунктах ситуация более стабильная. В частности, на пункте пропуска "Медика-Шегини", ранее являвшемся потенциальной целью протестов польских фермеров, не происходит никакой блокировки грузового транспорта. Несмотря на предыдущие новости протестов, вызванные недовольством фермеров из-за импорта украинской сельскохозяйственной продукции, движение на этом направлении остается свободным.

Протесты польских фермеров были направлены на ограничение импорта украинских товаров, что создает конкуренцию местному рынку и снижает цены на продукцию в Польше. Однако на данный момент реальные действия по блокированию движения грузовиков не были зафиксированы.

По информации пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, в настоящее время на пунктах пропуска на границе с Польшей нет значительных очередей. Уменьшение пассажиропотока, характерное для осеннего периода, способствовало стабилизации ситуации. Если летом через границу ежемесячно проходило до 4 миллионов человек, то в сентябре этот показатель снизился до более 3 миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, юноши в возрасте 16-17 лет имеют право свободно пересекать государственную границу Украины. Никаких ограничений для этой возрастной группы не предусмотрено.

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