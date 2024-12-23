На границе Украины и Польши очереди, людей не пускают без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов
Утром 23 декабря на ряде пунктов пропуска – главным образом, на границе с Польшей – на украинской границе зафиксирован достаточно большое скопление транспорта – 15-45 легковых авто, а также автобусы. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.
Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:
- "Устилуг" (граница с Польшей) – 45 легковых авто;
- Угринов" (граница с Польшей) – 20 легковых авто, 5 автобусов;
- "Рава-Русская" (граница с Польшей) – 2 автобуса;
- "Грушев" (граница с Польшей) – 9 автобусов;
- "Краковец" (граница с Польшей) – 14 автобусов;
- "Шегини" (граница с Польшей) – 14 автобусов;
- "Малый Березный" (граница со Словакией) – 15 легковых авто;
- "Ужгород" (граница со Словакией) – 4 автобуса;
- "Тиса" (граница с Венгрией) – 25 легковых авто;
- "Дзвинковое" (граница с Венгрией) – 20 легковых авто;
- "Косино" (граница с Венгрией) – 40 легковых авто;
- "Вилок" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.
Пешеходов не пропускают через границу
В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:
- "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Краковец";
- "Нижанковичи";
- "Смильница".
На границе со Словакией – "Ужгород".
На границе с Венгрией – "Тиса".
На границе с Румынией – "Дьяково".
В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:
- ради обеспечения безопасности;
- из-за проведения ремонтов и пр.
Что нельзя перевозить через украинско-польскую границу
Ранее же пограничники отмечали: пассажиропоток на границе вырос в связи с рождественским периодом. А в Гостаможенной службе напомнили: через границу с Польшей украинцам нельзя перевозить ряд товаров. В частности:
- оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы к нему и военное снаряжение;
- наркотические и психотропные вещества;
- сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
- произведения искусства, культурные и исторические ценности и другие предметы, составляющие значительную художественную, историческую, научную и другую культурную ценность;
- аннулированные ценные бумаги;
- товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.
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