На границе Украины и Польши очереди, людей не пускают без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

Утром 23 декабря на ряде пунктов пропуска – главным образом, на границе с Польшей – на украинской границе зафиксирован достаточно большое скопление транспорта – 15-45 легковых авто, а также автобусы. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 45 легковых авто;

Угринов" (граница с Польшей) – 20 легковых авто, 5 автобусов;

"Рава-Русская" (граница с Польшей) – 2 автобуса;

"Грушев" (граница с Польшей) – 9 автобусов;

"Краковец" (граница с Польшей) – 14 автобусов;

"Шегини" (граница с Польшей) – 14 автобусов;

"Малый Березный" (граница со Словакией) – 15 легковых авто;

"Ужгород" (граница со Словакией) – 4 автобуса;

"Тиса" (граница с Венгрией) – 25 легковых авто;

"Дзвинковое" (граница с Венгрией) – 20 легковых авто;

"Косино" (граница с Венгрией) – 40 легковых авто;

"Вилок" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Нижанковичи";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Что нельзя перевозить через украинско-польскую границу

Ранее же пограничники отмечали: пассажиропоток на границе вырос в связи с рождественским периодом. А в Гостаможенной службе напомнили: через границу с Польшей украинцам нельзя перевозить ряд товаров. В частности:

оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы к нему и военное снаряжение;

наркотические и психотропные вещества;

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;

произведения искусства, культурные и исторические ценности и другие предметы, составляющие значительную художественную, историческую, научную и другую культурную ценность;

аннулированные ценные бумаги;

товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

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