'Мы не ждем окончания войны': в США рассказали о подготовке к восстановлению Украины

Частный сектор Соединенных Штатов готов приобщиться к работе по восстановлению Украины. Американские предприниматели хотят помогать украинцам уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

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Об этом в Киеве заявила заместительница министра торговли США Мариса Лаго. Напомнив, что американское правительство уже предоставило Украине 82 миллиарда долларов военной, экономической и гуманитарной помощи, она отметила, что эта работа будет продолжаться, и к ней готов приобщиться частный бизнес США.

"Поддерживать Украину – это больше, чем просто правильный поступок. Это инвестиция в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которые мы все глубоко ценим. Для нас эта непреклонная преданность Украине означает подключение американских компаний к насущным потребностям уже сейчас, например, в сфере обороны и энергетики ". – заметила Мариса Лаго.

Замминистра торговли США по этому поводу уже общалась с группой из примерно 200 компаний из Соединенных Штатов, Украины и других стран.

"Международное бизнес-сообщество стремится помочь, и частный сектор США особенно непреклонен в своей поддержке Украины", – добавила Мариса Лаго.

Напомним, что Украина и США уже работают над дорожной картой для послевоенной энергосистемы нашей страны. Она включает безопасные технологии ядерной энергетики и возобновляемые источники энергии.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны США нашло дополнительные два миллиарда долларов для финансирования военной помощи Украине. Это произошло после того, как были обнаружены дополнительные бухгалтерские ошибки в отчетности Пентагона. В частности, в расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного в Украину, учитывалась восстановительная стоимость, а не стоимость оружия на момент его приобретения и амортизации.

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