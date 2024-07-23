Мужчины не смогут перерегистрировать авто в Украине: кого именно касается и какие причины

Владельцы автомобилей в Украине не смогут перерегистрировать транспортные средства через приложение Дія, если они находятся в розыске или имеют долги по штрафам ТЦК (территориального центра комплектования). Дія теперь показывает причины отказа в перерегистрации, что упрощает процесс для пользователей.

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Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Причиной отказа в перерегистрации автомобиля может служить наличие исполнительных производств или пребывание в розыске.

Если раньше для того, чтобы узнать причину отказа, нужно было лично ехать в сервисный центр МВД, то теперь при перерегистрации авто в приложении Дія можно будет увидеть причину отказа без лишних движений. "Дія будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через действие можно только одно авто ", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Согласно информации от Главного сервисного центра, в Діїможно узнать причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление приложения уже доступно. Основные причины отказа перерегистрации транспортного средства включают в себя:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отражается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции по запрету отчуждения;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа можно перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД. В Главном сервисном центре напомнили, что услуга по перерегистрации транспортного средства в приложении Дія доступна только физическим лицам один раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Как сообщала Судебно-юридическая газета, в Дії также будет доступна информация об открытых исполнительных производствах за нарушение военного учета. Это означает, что Дія будет сообщать не о штрафе от ТЦК за нарушение правил военного учета, а об открытом исполнительном производстве, по которому будут взимать средства и имущество уклоняющегося.

В случае, если ТЦК наложил штраф на уклоняющегося от военного учета лицо и это лицо не спешит добровольно его уплатить, это может угрожать арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации. .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рассматривают законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительского удостоверения. Это должно снизить нагрузку на работников сервисных центров и минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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