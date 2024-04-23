Мошенники из Украины обманули иностранцев на 5 млн грн: раскрыта схема

Полицейские раскрыли сеть мошеннических call-центров в Одессе, где 16 граждан Чехии обманули на сумму 5,5 миллиона гривен. Мошенники использовали виртуальную телефонию для подмены номеров, чтобы совершить звонки жителям Чехии, выдавая себя за представителей банковских органов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Организатором схемы оказался 40-летний украинец из Днепра, который привлек к действиям двух украинцев и шесть других лиц, объявленных в международный розыск за мошенничество в соучастии с чешскими гражданами.

Путем манипуляций в ходе разговора они получали доступ к телефонам и компьютерам потерпевших или получали реквизиты их банковских карт для перевода средств на свои счета. По словам правоохранителей, несколько раз мошенникам даже удавалось убедить своих жертв снять наличные и передать его неизвестным курьерам.

В результате этой мошеннической схемы по меньшей мере 16 граждан Чехии потеряли более 5,5 миллионов гривен. Полученные средства в преступной деятельности были конвертированы в криптовалюту или потрачены на недвижимость и автомобили, регистрировавшиеся на имена друзей и родственников.

Действия преступников удалось приостановить благодаря совместной работе киберполиции Украины и чешских правоохранительных органов. В ходе 23 обысков, проведенных с силовой поддержкой, правоохранители задержали всех девять участников преступной схемы вместе с организатором.

Сейчас украинским фигурантам объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, с угрозой до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. Иностранные преступники были задержаны по поручению прокурора, а подсудность их дела направлена в суд с целью дальнейшей экстрадиции в Чехию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине набирают обороты разнообразные мошеннические схемы. Об этом свидетельствует то, что за первые три месяца года было зарегистрировано более 24 тыс. уголовных производств по мошенничеству, что значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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