Молдова возобновила пропуск машин через границу с Украиной: базы снова работают

На украинско-молдавской границе возобновили пропуск транспортных средств и товаров, который не происходил в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы. Это было связано с массовым отключением электроэнергии в Молдове.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы. По состоянию на 14.00 во всех украинских пунктах прокуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме. Однако еще с ночи из-за гололеда приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора", что напротив украинского ППр "Староказачье".

Также в вышеупомянутых молдавских пунктах пропуска отсутствует промышленное электропитание, а центральная база данных таможенных органов Республики Молдова вышла из строя. Все они работают на дополнительных источниках питания, из-за чего замедлены пропускные операции. Также из-за этого молдавская сторона не пропускает грузовики в ППр "Рени".

Пункты пропуска Молдовы, граничащие с украинскими в Винницкой области тоже работают на дополнительном питании, пропуск осуществляется в штатном режиме. Пункты пропуска на границе с Молдовой в Черновицкой области, функционируют в обычном режиме.

В Молдове возникли проблемы со светом

глава Министерства энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что отключения вызваны "серьезными проблемами в украинской энергосистеме". Произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы, передает издание Роіпт.

"В большинстве секторов Кишинева произошло отключение электроэнергии. Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы они оценили ситуацию и подключили генераторы там, где это необходимо. Мы настоятельно просим полицию выехать на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры, а также предоставить объяснения ситуации ответственных сотрудников. Во многих районах троллейбусы не ходят", – заявил мэр Кишинева Ион Чебане.

Также сообщают, что электроэнергия отсутствует во многих районах страны. Во многих населенных пунктах приднестровского региона также наблюдается отключение электричества. На улицах не работают светофоры.

Отметим, в Украине 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Из-за масштабной аварии пострадала даже Молдова (энергосистема которой связана с украинской). В Киеве и Киевской области, в Одессе, Сумской, Черниговской, Житомирской и некоторых других областях действуют экстренные и аварийные графики отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

