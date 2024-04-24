Министру Сольскому не избрали меру пресечения, а его заместитель получил подозрение: детали заседания

Подозреваемому в коррупционном преступлении Николаю Сольскому, министру аграрной политики и продовольствия Украины, 24 апреля не избрали меру пресечения – заседание перенесли на следующий день (четверг, 25 апреля). Однако стало известно, что подозрение в земельных сделках заочно получил также заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич.

Об этом сообщили на заседании ВАКС, рассматривая ходатайство о применении меры пресечения в отношении аграрного министра. Расследование продолжается.

Правоохранительные органы наведались к Дмитрасевичу 23 апреля, однако оказалось, что чиновник находится за границей и покинул страну 13-го числа текущего месяца.

В Минагро заявили, что заместитель министра Дмитрасевич уехал в командировку 12-21 апреля в Северную Македонию. После чего сразу поехал в следующую командировку – в Брюссель (Бельгия) на переговоры по вступлению Украины в ЕС, которые начались аграрным блоком.

Дело касается незаконного завладения государственной землей на 291 млн гривен и попытки завладения землей еще на 190 млн гривен.

Ранее сообщалось, что подозрения объявлены не только министру Сольскому, но и "двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления". Разоблачение других фигурантов продолжается.

Сам глава Министерства аграрной политики и продовольствия свою вину отрицает. В заявлении СМИ он утверждал, что события, которые описывает НАБУ, касаются 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и якобы не имел отношения к использованию земли, о которой идет речь.

Николаю Сольскому 44 года, он родился в селе Росохи Львовской области. Имеет юридическое образование, с 2003 по 2014 год был гендиректором юридической фирмы.

21 июля 2019-го был избран народным депутатом Украины, а в августе – главой парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

24 марта 2022 года был назначен на должность министра аграрной политики и продовольствия.

Является основателем семи и бенефициаром 10 предприятий, занимающихся агробизнесом.

Как писал OBOZ.UA, ранее заместитель председателя Полтавского областного совета, который в военное время устроил себе отдых в Португалии под видом "служебной командировки", получил официальное подозрение. Теперь ему грозит тюремное заключение.

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