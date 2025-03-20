ЕС передал Украине миллиард евро из замороженных активов России: в Еврокомиссии сказали, сколько еще продлится поддержка

Украина получила макрофинансовую помощь от Европейского Союза на 1 млрд евро в рамках инициативы экстраординарного ускорения поступлений (ERA), начатой "Большой семеркой" в 2024 году. Ссуду погасят за счет доходов от замороженных активов РФ. В Еврокомиссии обещают поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".

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Как сообщили в Европейской комиссии, деньги поступят 20 марта. Отмечается, что этот транш "укрепит роль ЕС как величайшего донора с начала войны России против Украины".

"Сегодняшним платежом в 1 млрд евро мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины. Мы помогаем экономике страны держаться и восстановлению критической инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После этого транша объем макрофинансовой помощи, предоставленной Евросоюзом Украине в рамках программы ERA, составил 4 млрд евро. В общей сложности доля ЕС в фонде помощи составляет 18,1 млрд евро из 45 млрд евро, которые должны быть предоставлены всеми странами G7.

В Еврокомиссии сообщили, что в настоящее время продолжаются переговоры с Украиной по графику последующих выплат. "Еврокомиссия готова передать остальную макрофинансовую помощь в соответствии с потребностями страны, как к тому призвали европейские лидеры на Специальном Европейском совете в начале этого месяца", – отметили в организации.

Транш будет покрыт средствами из доходов от средств Центробанка России, замороженных финансовыми учреждениями стран G7 – в совокупности их оценивают в около 300 млрд евро. При этом около 190 млрд евр хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear. Однако основаная часть средств остается неприкосновенным.

Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов. Но Еврокомиссия, а также ключевые страны ЕС, включая Францию и Германию,отказывались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве. Но на фоне охлаждения отношений Украины и США в Париже и Берлине изменили свою позицию и теперь обсуждают полную конфискацию российских активов, если РФ нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов США в счет доходов от российских замороженных активов. Это первый транш от этой страны в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки".

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