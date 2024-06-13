Больше миллиарда долларов на восстановление разрушенной энергетики: Украина получит мощный пакет помощи

Энергетический сектор Украины получит более $1 млрд дополнительной помощи от стран Большой семерки (G7) и их партнеров. Они также собираются ускорить темпы предоставления деталей для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

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Как сообщили в Министерстве энергетики, решение о дополнительной поддержке было принято на заседании высокого уровня Координационной группы G7+, состоявшейся в рамках Международной конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине. Во встрече приняли участие представители 25 стран, учреждений и организаций, Украина была представлена министром энергетики Германом Галущенко. В частности, деньги выделят:

через Фонд поддержки энергетики Украины – более 70 млн евро ;

; США – $500 млн ;

; ЕБРР – 300 млн евро ;

; Всемирный банк – $47 млн;

страны-члены Европейского Союза.

По результатам заседания также было опубликовано совместное заявление. В ней страны-партнеры констатировали, что после того, как 22 марта РФ возобновила массированные атаки на энергосистему Украины, было потеряно около 9 ГВт мощности энергогенерации.

"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и Правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, которые оказывают разрушительное влияние на жизнь гражданского населения", – говорится в заявлении.

Кроме того, страны-партнеры договорились увеличить усилия по предоставлению оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии. Их цель – сделать это к зиме 2024/2025 годов.

"Мы усилим усилия для укрепления физической защиты основных компонентов энергетической сети, противовоздушной обороны, которая критически важна для защиты населения, экономики и безопасности Украины; а также имплементации решений по децентрализации и установке оборудования распределенной генерации электроэнергии", – отметили страны-партнеры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина намерена восстановить все разрушенные Россией энергообъекты, где это возможно, к зиме 2024-2025 годов. Для этого от европейских партнеров в ближайшие три-четыре месяца потребуется оборудование из неработающих электростанций, а также денежная поддержка.

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