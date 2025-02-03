Между ЕС и США назревает "война тарифов": топ-дипломат уже назвала победителя

Торговая война между Европейским Союзом (ЕС) и Соединенными Штатами только ослабит обе стороны. Поэтому единственным победителем из назревающего "противостояния тарифов" выйдет только Китай.

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Об этом перед саммитом Евросоюза заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она напомнила, что экономика Европы и Соединенных Штатов сильно взаимосвязана, пишет Reuters.

"В торговых войнах нет победителей. Если Соединенные Штаты и ЕС начнут торговую войну, то со стороны будет смеяться Китай. Мы очень взаимосвязаны. Нам нужна Америка, и Америке нужны мы. Тарифы увеличивают издержки. Они нехороши для рабочих мест. И для покупателей тоже нехороши", – заявила Каллас.

Другие европейские лидеры также призвали Запад объединиться ради сотрудничества, а не противостояния. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал тарифные войны ненужными и глупыми и призвал сделать все, чтобы их избежать.

"Но одновременно советую всем моим коллегам здесь, в Брюсселе: во время возможных переговоров с американскими друзьями мы должны не терять здравый смысл и уверенность в себе… Стоит сделать все возможное, чтобы перед лицом российской угрозы или китайской экспансии не возникало столкновений между союзниками", – подчеркнул он.

Похожее заявление сделал и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. "Тарифы плохие для торговли, тарифы плохие для США, они плохие для тех, на кого налагаются тарифы, ответом на тарифы являются аналогичные действия", – сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно вела себя" со Штатами, а подобный шаг поможет США исправить ситуацию с торговым дефицитом с ЕС.

"ЕС ужасно обращался с нами. Они не принимают наши автомобили. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, по существу. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", – заявил президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп анонсировал введение с 1 февраля 25%-й пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. Причинами своего решения он назвал поток мигрантов и наркотического вещества фентанил. При этом Трамп отметил, что 25% – это минимальная пошлина и она может возрасти.

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