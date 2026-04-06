Курс доллара заметно переписали: сколько в банках стоит валюта 6 апреля

За выходные украинские банки заметно переписали курс наличного доллара. В полдень понедельника 6 апреля там его определили в средние 43,4/43,9 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем было вечером пятницы 3 апреля.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,82-43,95 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,9 грн;

Сенс Банк – 43,9 грн;

Таскомбанк – 44 грн;

ПУМБ – 43,9 грн;

Юнекс Банк – 43,8 грн;

Прокредит Банк – 43,95 грн;

Універсал Банк – 43,85 грн;

А-банк – 43,9 грн;

Райффайзен Банк – 43,82 грн;

Укрсиббанк – 43,95 грн.

Покупают же они ее по 43,27-43,45 грн. Так:

ПриватБанк – 43,3 грн;

Сенс Банк – 43,45 грн;

Таскомбанк – 43,4 грн;

ПУМБ – 43,3 грн;

Юнекс Банк – 43,15 грн;

Прокредит Банк – 43,27 грн;

Універсал Банк – 43,35 грн;

А-банк – 43,3 грн;

Райффайзен Банк – 43,35 грн;

Укрсиббанк – 43,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Изменили стоимость валюты и в обменниках. Там ее выставили на среднем уровне 43,01/43,81 грн (покупка/продажа). Это:

на 12 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 12 апреля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в первые дни апреля на валютном рынке будет стабильная ситуация. Прежде всего, благодаря действиям Нацбанка, "который будет сохранять контроль над рынком благодаря валютным интервенциям".

"Общая картина в начале апреля выглядит достаточно понятной. Доллар, скорее всего, будет находиться вблизи 44 грн", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники обязаны принимать у украинцев доллары всех годов выпуска начиная с 1914-го, в т. ч. 1996-го и др. Однако дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!