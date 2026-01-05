Курс доллара в Украине побил исторический рекорд: какая новая стоимость валюты

На 6 января Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на уровне 42,42 грн. Это является новым историческим рекордом для пары гривня-доллар. За сутки "бакс" прибавил в цене 13 копеек – такое подорожание не является слишком резким, а потому об "обвале гривни" речи не идет. К тому же курс доллара в Украине традиционно растет в начале года, что обусловлено сезонными факторами.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Предыдущий исторический максимум доллара в Украине составлял 42,4 грн. Он был установлен 26 ноября 2025 года, т.е. продержался 41 день.

Евро в свою очередь несколько подешевел. На 6 января установлена официальная стоимость евровалюты на уровне 49,51 грн. Это на 7 копеек дешевле, чем днем ранее, и на 35 копеек ниже рекорда в 49,86 грн.

Прогноз курса доллара: чего ждать в 2026 году

Как и прогнозировал для OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, 2026-й в Украине начинается с курса 42,6-42,8 грн/доллар. К концу года, по мнению эксперта, стоимость валюты может вырасти до 43,5-43,8 грн/доллар.

Не ожидает какого-либо трагичного обвала гривни и руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. Он рассчитал, что к концу года максимум, до которого может подорожать доллар, составляет 44-44,5 грн.

При этом, по его словам, нельзя исключать ситуативных колебаний в пределах около 2,5 грн – преимущественно в сторону ослабления гривни. Однако лишь в случае "каких-то очень серьезных шоков".

"Если же мы говорим о заложенном в госбюджет прогнозе правительства, по которому в 2026 году курс ожидается на среднем на уровне 45,7 грн/доллар, то такая девальвация маловероятна. Поскольку для этого банально нет большого спроса", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам банкиров, на текущей неделе 5-11 января курс доллара в банках будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Схожие уровни ожидаются и в обменниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!