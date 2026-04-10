Курс доллара оказался под давлением: украинцам рассказали, чего ждать до лета

Курс доллара в Украине во втором квартале 2026 года, т.е. в апреле-июне, вероятно, не будет колебаться резко. Впрочем, валютный рынок окажется под давлением целого ряда факторов, а потому гривня может немного ослабнуть (максимум на 3,2-4%). Курс до лета может колебаться в диапазоне 44-45,5 грн/долл.

Видео дня

Такой прогноз OBOZ.UA озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он отметил, что благодаря режиму "управляемой гибкости" Национальный банк Украины (НБУ) по-прежнему сохраняет ключевую роль на валютном рынке, балансируя спрос и предложение.

По словам Мамедова, регулятор и в дальнейшем будет активно применять валютные интервенции – их объем может составлять $3-3,5 млрд ежемесячно. Это позволит сглаживать ситуативные перекосы на рынке.

В то же время насыщение рынка валютой будет зависеть от инфляции, состояния международных резервов и уровня внешних рисков. Основные причины возможного подорожания инвалюты – нестабильные цены на энергоносители и связанные с этим процессы в экономике. Прогнозный коридор курса:

доллар – 44-45,5 грн;

евро – 51-52,5 грн.

"Уже сейчас можно сказать, что валютный рынок будет испытывать давление экономических и геополитических обстоятельств, которые почти всегда увеличивают уровень спроса на валюту. Однако не стоит ожидать, что курсовые показатели могут внезапно подняться вверх или так же неожиданно упасть в "курсовую пропасть", – подчеркнул банкир.

Стоит ли скупать валюту

Мамедов советует воздержаться от панической покупки валюты. Дефицита наличности на рынке нет, а попытки "зайти" на пике курса могут обернуться потерями.

В частности, из-за разницы между курсами покупки и продажи потери могут достигать до 5% от суммы. В то же время гривневые депозиты, за счет повышенных ставок, остаются реальной альтернативой валютным сбережениям.

"В Украине действует режим "управляемой гибкости", который в условиях войны является оптимальным, ведь он гасит любые проявления ажиотажа и направлен на достижение равновесия между спросом и предложением. Однако чего скрывать – курсом валют не прикрыть общие экономические тренды. Поэтому курсовая ситуация будет развиваться не оторвано от экономики... Вместе с тем активное развитие депозитов, доходность которых с лихвой перекроет инфляцию, позволит обуздать возможный валютный ажиотаж. Доверие к гривне – вот что сейчас важно для экономического развития", – подытожил Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ смягчил валютные ограничения. Регулятор, в частности, разрешил украинцам накапливать иностранную валюту на счетах для дальнейшей оплаты лечения за рубежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!