В России предложили фактически возродить элементы крепостничества – привязать мигрантов к работодателям, ограничив их право свободно менять место работы. Девелоперы считают, что именно так можно удержать работников и снизить их текучесть.

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Об этом пишут росСМИ ссылаясь на главу ФСК РФ (одна из крупнейших федеральных девелоперских компаний) Дмитрия Трубникова. Он заявил, что для стабилизации ситуации в строительной отрасли мигрантов нужно "привязать" к конкретному работодателю, а не к региону, как это происходит сейчас.

По его мнению, свободная миграция работников между сферами и компаниями мешает бизнесу вкладывать средства в обучение, ведь рабочие легко уходят с объекта, сегодня – строительство, завтра доставка в "Яндекс", послезавтра уже склад Wildberries. По словам Трубникова, главная проблема – нехватка стабильных кадров.

Рынок труда, где мигранты могут сами выбирать, где им выгоднее работать, не дает застройщикам уверенности в будущем. Как вариант, он предлагает ввести обязательную привязку работника к конкретному работодателю, что-то вроде трудовой "прописки".

Эта идея уже вызвала волну возмущения в соцсетях и среди правозащитников. Ее саркастически называют "крепостным правом 2.0" или "трудовой барщиной по пятницам". И хотя инициатива пока не имеет официального статуса законопроекта, ее обсуждение на уровне бизнеса и девелоперов говорит об изменениях в риторике, от рынка труда к условиям полупринудительного содержания.

Подобные инициативы вызывают тревожные ассоциации с советской системой прописки и ограничением мобильности. Кроме правовых последствий, реализация такого предложения может создать еще большее напряжение в межэтнических отношениях и нарушить базовые принципы прав человека, которые предусматривают свободу труда.

Аналитики отмечают, что проблема нехватки квалифицированных кадров решается не через ограничения, а через улучшение условий труда, обучение и легальные механизмы удержания работника - например, контрактами или бонусами. Впрочем, в России все чаще предлагают "простую силу" как ответ на любую рыночную сложность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно растет дефицит квалифицированных работников - более 2,6 миллиона человек уже не хватает в ключевых отраслях, в частности в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Причиной стала милитаризация экономики, мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика Кремля.

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