Копят "баксы" в трехлитровых банках и ждут взлета цен: чем обернется для россиян замена доллара юанем. Видео

После введения жестких американских санкций России пришлось остановить биржевые торги долларом и евро и объявить своей главной инвалютой юань. Однако РФ все равно будут нужны доллары, а вместе с ценами на дефицитную валюту будет расти и стоимость всех импортных товаров, даже китайских.

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Учитывая ситуацию, рядовые россияне уже начали забирать "баксы" из финучреждений и копить американскую валюту "в трехлитровых банках". Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экономист Олег Пендзин.

По его словам, с использованием юаня как главной иностранной валюты есть серьезная проблема. "Юань – это валюта ограниченной конвертируемости. Это означает, что для того, чтобы провести любую операцию с юанем, нужно получить индивидуальную лицензию Народного банка Китая. Нельзя рассчитаться юанем в торговых операциях с Турцией или с какой-либо другой страной. Юань – это очень специфическая валюта. Поэтому ничего хорошего из юанизации российской экономики не получится", – уверен экономист.

Кроме того, весь серый импорт в РФ все равно обслуживается в долларах. Поэтому, как считает Пенздин, России все равно придется покупать американскую валюту, но ее курс будет вовсе не выгодным.

"В связи с тем, что "Московская биржа" ушла из торгов долларом, будет формироваться рыночный курс Это значит, что чтобы купить доллар, нужно будет платить 120 рублей за доллар, а продать его предложат за 80-85. То есть максимально вырастет спред (разрыв. – Ред.) между покупкой и продажей. Потому что нет рынка, нет официального курса, нет ничего. И в этом проблема", – объяснил экономист.

Он уточнил, что даже стоимость тех товаров, которые закупаются в юанях, перевеодится в доллары. "А это будет означать только одно – будут расти цены на импорт. Россияне фантастически зависят от китайских товаров. То есть, будут расти цены и на китайские товары, на китайские автомобили, на китайскую технику. А это будет означать инфляцию, падение реальных доходов. Так это будет выглядеть", – рассказал Пендзин.

Именно поэтому, по его словам, жители страны-агрессора уже начинают копить наличные доллары. Для этого валюту снимают с банковских счетов.

"Россияне активно сейчас пытаются забрать доллары и держать их уже не в банках, а в трехлитровых банках. Потому что это единственный способ, как их можно получить... Обычные россияне все свои сбережения держат в долларах. В рублях не так много", – отметил Пендзин.

Ранее OBOZ.UA писал, что вслед за США санкции в отношении "Московской биржи" и Национального клирингового центра (НКЦ) РФ и десятков других компаний ввела Великобритания. Позже к ней присоединилась Канада.

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