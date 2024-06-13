Британия вслед за США ввела санкции против России: кто попал в "черный список"

Великобритания расширила санкции в отношении России. На следующий день после того, как США объявили о новом мощном санкционном пакете, Лондон ввел ограничения в отношении 50 российских граждан и компаний.

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Об этом сообщили на сайте британского правительства. Всего в "черный список" попали 42 компании из РФ, а также 6 танкеров так называемого "теневого флота". В частности, санкции ввели в отношении:

"Московской биржи";

Национальный клиринговый центр;

Национальный расчетный депозитарий "СПБ-биржа";

"Ингосстрах";

производитель удобрений "Русхимяльянс";

авиакомпания "Волга-Днепр";

Научно-исследовательский автомобильно-моторный институт НАМИ;

глава правления "Московской биржи" Юрий Денисов;

бизнесмен Иван Таврин;

основатель "Инсайта" Авет Миракян;

совладелец "Группы Астра" Денис Фролов;

владельца группы S8 Capital Армен Саркисян.

Кроме того, под санкциями оказались российские компании, занимающиеся производством и транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ): "Мурманск LNG", "Новатек Мурманск LNG", "Современный морской арктический транспорт LNG" и "Русатом Арктика".

Кроме России, санкции были нацелены и против оборонных предприятий и компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, Центральноафриканской республики, Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогали кремлевскому режиму обходить санкции.

Полгода назад Лондон уже вводил другие санкции, запретив импорт российских алмазов и введя покупку ряда металлов у России. А на территорию страны-агрессора запретили ввозить ряд товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате санкций США торги долларом и евро на Московской бирже практически прекратились. В моменте курс рубля в части банков упал на 10% за сутки и снова превысил 100 рублей за доллар.

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