Кому в Украине больше повысят зарплаты: названы перспективные сферы

В Украине в среднем зарплаты в 2024 могут вырасти на 15%. Наибольший рост ощутят работники тех специальностей, которые сейчас находятся в дефиците.

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Об этом говорится в публикации The Page. Доминика Иванова-Бекар, владелица HR-агентства, прогнозирует повышение зарплат в 2024 году в среднем на 10-15%, что соответствует росту стоимости жизни и увеличению уровня инфляции. Однако кое-где коррекция зарплат может быть больше. Ведь обострение конкуренции на рынке труда при определенных специалистах в 2024 году заставит работодателей более ощутимо повышать ставки.

По мнению Елены Журочкиной, HR-экспертки, на рынке труда в 2024 году, в частности, будет ощущаться большая потребность в персонале для ритейла и менеджерах по продажам, которые обычно нужны многим бизнесам.

Также в 2024 году будут нуждаться многие работники логистические, складские, распределительные центры, которые сейчас активно строятся. Неправительственные организации, работающие в Украине, часто получают финансирование от международных доноров и поэтому могут предложить достойный, иногда западный уровень вознаграждения.

По словам Екатерины Скибской, генерального директора рекрутинговой компании DOPOMOGA Ukraine, большая потребность на рынке труда в 2024 году, в частности, ощущается в аграриях и трактористах. Дефицит последних, очевидно, связан с тем, что значительная часть мужчин в настоящее время служат в ВСУ.

Средняя зарплата по категории "Строительство, архитектура" в Украине, по информации Work.ua, составляет 22 тыс. грн. Однако ряд специалистов могут рассчитывать на строительстве на заметно высшее вознаграждение.

Ранее OBOZ.UA писал: в Украине на рынке труда наблюдается тенденция, что все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

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