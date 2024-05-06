Ключевая отрасль экономики РФ столкнулась с острым дефицитом работников: причиной стало вторжение в Украину

Переход России на "военные рельсы" в экономике привел к острой нехватке рабочий силы в нефтяной и газовой промышленности. Дело в том, что теперь за рабочую силу с энергетическими компаниями активно конкурируют армия и производители оружия, кроме того в РФ обостряются демографические проблемы. При этом именно нефтегазовый сектор является критически важным для Кремля в разрезе финансирования войны.

Об этом пишет Bloomberg. "Нефтяная и газовая промышленность России сыграла решающую роль в финансировании вторжения в Украину, что дало Кремлю средства для продолжения боевых действий, даже несмотря на то, что конфликт длится уже третий год", – отмечает издание.

Традиционно "нефтегаз" в РФ предлагал наиболее высокооплачиваемые вакансии. Однако теперь денежный бонус для солдата, воюющего в Украине, может быть эквивалентен почти годовой зарплате среднестатистического работника нефтегазового месторождения.

Так, нефтегазовая отрасль предлагает зарплаты, которые с 2017 года стабильно превышают средние оклады по стране как минимум на две трети, следует из расчетов Bloomberg на основе данных Федеральной службы статистики РФ. Например, в январе и феврале 2024 года зарплата в "нефтегазе" составляла в среднем около 125 200 рублей (1340 долларов).

И эта сумма уже не конкурирует с тем, что российская армия предлагает контрактникам. В дополнение к единому общегосударственному бонусу в размере 195 000 рублей каждый российский регион предлагает свою единовременную выплату новобранцу до 1 миллиона рублей.

"Нехватка кадров затронула даже "богатые" отрасли. Нефтегазовый сектор может позволить себе привлекать работников с более высокими зарплатами, но государство конкурирует, предлагая военные контракты", – рассказал президент российского онлайн-рекрутера Superjob Алексей Захаров. "Конкуренция с зарплатами в вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе, безусловно, оказала влияние на доступность рабочей силы для российской нефтегазовой отрасли", – подтвердил партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

В 2024 году российскому нефтегазовому сектору не хватает уже около 40 тысяч сотрудников, согласно оценкам Kasatkin Consulting. Отрасль увеличила количество объявлений о вакансиях в первом квартале 2024 года на 24% (по сравнению с годом ранее).

При этом ищут не только квалифицированных, но и низкоквалифицированных работников. "Открыты вакансии электриков, водителей, механиков, сварщиков, машинистов, разнорабочих, менеджеров по продажам, инженеров-конструкторов, продавцов", – рассказала руководитель направления региональных внешних коммуникаций hh.ru Анна Осипова.

После вторжения РФ в Украину нефтегазовый сектор страны-агрессора стал мишенью международных санкций, призванных сократить поток нефтедолларов. Тем не менее, "нефтегаз" продолжает приносить Кремлю средства на отправку солдат на передовую и закупки оружия для атак на украинские города и инфраструктуру.

Как считают аналитики Bloomberg, нехватка рабочей силы вызывает сомнения в том, сможет ли нефтегазовая отрасль РФ сохранить такие показатели в долгосрочной перспективе. "Ограниченный доступ к западным высокотехнологичным нефтяным сервисам создает риски для сохранения и увеличения рентабельности добычи и переработки нефти и газа. Нехватка квалифицированных кадров усугубляет этот вызов", – считает аналитик консалтинговой компании "Яков и партнеры" Софья Мангилева.

Кроме того, РФ сталкивается с общим сокращением трудоспособного населения. Такая тенденция наблюдается уже в течение почти двух десятилетий.

"Падение рождаемости в 1990-х годах было основной причиной, а пандемия Covid усугубила проблему, но вторжение в Украину сделало ее гораздо более острой", – отмечают аналитики. Доля работников в возрасте до 30 лет на российском рынке труда в 2022 году снизилась до 14,9%, что является минимумом с начала 1990 года, следует из оценок аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Как сообщал OBOZ.UA, также после атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ экспорт нефтепродуктов из России рухнул до 7-летнего минимума. В частности, в апреле она экспортировала из портов на 24% меньше мазута, чем год назад. А по отношению к марту поставки снизились на 11%.