Экспорт бензина рухнул до 7-летнего минимума: у России большие проблемы после ударов по ее НПЗ

После атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ экспорт нефтепродуктов из России рухнул до 7-летнего минимума. В частности, в апреле она экспортировала из портов на 24% меньше мазута, чем год назад. А по отношению к марту поставки снизились на 11%.

Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) – на 20% год к году и на 15% по отношению к предыдущему месяцу, сообщают росСМИ. Кроме того, сокращается и морской экспорт дизеля:

в апреле он был на 28% ниже, чем год назад;

на 23% меньше, чем в марте.

"Объем поставок дизеля на внешние рынки последовательно снижается с февраля. При этом еще в январе он составлял 1,15 млн баррелей в сутки. В марте – 762 тыс. баррелей. ... Показатели стали самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно последним данным Росстата, производство бензина в РФ сократилось на 3,5% по сравнению с февралем и на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того:

производство дизеля хоть и выросло к февралю на 5,4%, но снизилось на 5,7% к марту 2023 года;

выпуск мазута в марте снизился на 7,9% к февралю и на 22,2% к марту прошлого года.

Нефтепереработка в России обвалилась почти до годового минимума

Сокращение производства нефтепродуктов в России подтвердили и аналитики Bloomberg. Там отметили: в апреле 2024 года она упала практически до годового минимума. Ключевой причиной этого, отмечается, стали ремонты заводов, пострадавших от атак беспилотников СБУ.

При этом подчеркивается: восстановление поврежденных НПЗ в России происходит медленно. "Темпы восстановления замедлились", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперт по энергетике Сергей Куюн подчеркнул, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы создают серьезные проблемы для России. Согласно данным, предоставленным одним из высокопоставленных чиновников НАТО, такие атаки привели к значительному снижению производства нефти и увеличению стоимости горючего для россиян.

В случае продолжения атак Россия может столкнуться с неизбежным кризисом в нефтеперерабатывающей отрасли. Это может привести к дальнейшему росту цен на горючее и обострению экономической ситуации в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба раскритиковал руководителя Пентагона Ллойда Остина за его позицию касательно ударов по российских нефтеперерабатывающих заводах. Глава МИД указал на то, что Вашингтон выступает против подобных атак, но в то же время на этом этапе не помогает усилить ПВО Украины для защиты от российских обстрелов.