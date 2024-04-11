Китай отказывается от украинской кукурузы, которую уже забронировал для себя – Bloomberg

Китайские покупатели отменяют поставки из-за границы кукурузы из Украины. Причина – стремление выполнить новые правительственные меры по поддержке отечественных фермеров.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: китайские импортеры уже отказались "от четырех-пять грузов украинской кукурузы", которые ранее были забронированы к доставке в период с апреля по июнь.

"Отмена произошла в течение последних двух недель. Другие отправки из Украины могут быть сорваны в будущем", – говорится в сообщении.

Почему Китай отказывается от украинской кукурузы

Отказ же от поставок украинской кукурузы со стороны китайских импортеров произошел после того, как местные таможенники попросили трейдеров ограничить поставки иностранного продукта в таможенные зоны страны. Таким образом, отмечается, власти Китая хотят:

уменьшить избыток внутреннего предложения;

поддержать цены для фермеров перед сезоном посева.

Впрочем, подчеркивается, трейдеры все так же могут привозить кукурузу на таможенные территории. Но перед тем, как импортировать ее по более низкой ставке налога, должны смешать продукт "с другими ингредиентами для корма для животных".

Какими будут последствия

В то же время, отмечают авторы материала, Китай является крупнейшим импортером кукурузы в мире. А потому отказ от импорта из Украины может ударить по мировым ценам.

Чем усугубит и так сложную ситуацию, ставшую следствием "щедрых урожаев в США и Бразилии".

Венгрия готовит новые ограничения для украинских продуктов

Тем временем, венгерское правительство планирует принять меры, направленные на ограничение импорта украинских сельскохозяйственных продуктов. В качестве причины в местном Министерстве сельского хозяйства указывают "рыночную турбулентность".

Так, Венгрия планирует внедрить план помощи собственным фермерам, который включает отчетность о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, и ограничения на импорт продуктов переработки, изготовленных из украинского зерна.

"Решение ЕС о беспошлинном импорте украинских товаров после вторжения России вызвало серьезные турбулентности на рынке, в частности, чрезмерное предложение и снижение цен", – посетовал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Также он заявил о том, что фермеров в Венгрии нужно защитить "от негативных последствий рыночных колебаний".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, министерство сельского хозяйства и развития села Польши убрало со своего сайта список украинских компаний-импортеров зерна. Глава министерства извинился перед украинскими компаниями, которые из-за этого понесли убытки.

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