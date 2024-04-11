Венгрия готовит новые ограничения для украинских продуктов: министр раскрыл план

Венгерское правительство планирует принять меры, направленные на ограничение импорта украинских сельскохозяйственных продуктов. В качестве причины в местном Министерстве сельского хозяйства указывают "рыночную турбулентность". Так, Венгрия планирует внедрить план помощи собственным фермерам, который включает отчетность о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, и ограничения на импорт продуктов переработки, изготовленных из украинского зерна.

Об этом сообщил AP со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надь. Он выразил недовольство торговыми послаблениями для Украины со стороны Европейского Союза (ЕС).

"Решение ЕС о беспошлинном импорте украинских товаров после вторжения России вызвало серьезные турбулентности на рынке, в частности, чрезмерное предложение и снижение цен", – посетовал министр. Также он заявил о том, что фермеров в Венгрии нужно защитить "от негативных последствий рыночных колебаний".

Надь отметил, что решение ЕС о беспошлинном импорте украинских товаров в 2022 году было принято для поддержки экономики Украины после вторжения России. Однако он считает, что это в итоге привело к "значительному превышению предложения и падению цен на европейском сельскохозяйственном рынке".

Министр заявил, что такое положение вещей подтверждает "неспособность ЕС" защитить европейских фермеров от конкуренции со стороны более дешевого импорта. Надь заявил, что Венгрия будет стоять на страже собственных интересов и готовится принять дополнительные меры для защиты своих сельскохозяйственных производителей. В частности, правительство планирует установить план помощи фермерам, включая:

отчетность о запрещенных продуктах, ввозимых через Украину;

и ограничение на импорт продуктов переработки, изготовленных из украинского зерна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пока польские фермеры продолжают блокаду, Украина и Венгрия договорились о расширении пропускной способности на границе. Речь идет об открытии нового п.п. "Великая Паладь – Надьгодош", а также разрешение пустым грузовикам пользоваться пунктом "Лужанка – Берегшурань".

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