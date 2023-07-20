Китай может выступить против России: CNN оценили последствия от решения Путина отказаться от зерновой сделки 

Президент России Владимир Путин поставил под угрозу мировую продовольственную безопасность, когда решил выйти из зерновой сделки и атаковал Одессу. Цены на пшеницу и кукурузу на мировых рынках уже значительно выросли. От этого пострадает и Китай, что может вынудить его вмешаться в ситуацию.

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Как пишет издание СNN, Международный комитет спасения (IRC) заявил в ноябре, что крах сделки "больше всего ударит по тем, кто находится на грани голода". Предупреждение прозвучало после того, как Москва приостановила свое участие на несколько дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что срыв сделки спровоцирует "кризис доступности", если фермеры во всем мире не смогут найти необходимые удобрения перед посевным сезоном

Без новой зерновой сделки можно использовать железные дороги для доставки украинского зерна в порты Румынии или в Юго-Восточной Европе. Проблемы в обоих этих сценариях заключаются во времени и деньгах, по словам Саймона Эвенетта, профессора международной торговли и экономического развития в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии.

Китай также пострадал от засухи, которая повлияла на его внутреннее производство. "Если эти засухи окажутся столь значительными, как говорится в оценках, то, возможно, Пекин будет вынужден оказать давление на Россию, чтобы смягчить это", – сказал Эвенетт. "Но я думаю, что здесь есть ряд "если". Пока неясно, беспокоится ли Пекин о своих собственных потребностях в продовольственной безопасности", – добавил он.

После решения Кремля выйти из Черноморской зерновой инициативы представитель Совета национальной безопасности США предупреждает, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновому соглашению. Он посетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

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