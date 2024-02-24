Канада ввела новые санкции против РФ: хотят остановить Путина

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против 10 физических и 153 юридических лиц. Все эти лица – связаны с преступлениями РФ.

Как говорится в официальном заявлении на сайте министерства, Канада объявляет об этих санкциях в координации с Великобританией и США. Эти санкции сосредоточены на сферах, влияющих на способность российского правительства продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.

"Эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают российских военных через финансы, логистику и уклонение от санкций. Среди перечисленных лиц - помощник президента Путина, а также чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре. Эти лица и фирмы возглавляемые ими являются узлами прямой и опосредованной поддержки захватнической войны российского правительства против Украины. Большинство попавших под санкции субъектов являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство, ремонт и другие товары и услуги", – говорится в сообщении.

Канада также объявляет о запрете на экспорт в Россию определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия и обслуживания войны против Украины. Запрет распространяется на взрывчатые вещества, включая детонаторы, используемые в горнодобывающей и строительной промышленности. Запрет на экспорт также включает в себя дополнительные 20 контролируемых товаров, которые, как известно, используются Россией для производства и изготовления оружия.

Запрет на экспорт распространяется на все взрывчатые вещества, включая детонаторы, а также на определенные предметы из списка, разработанного совместно с международными партнерами Канады, представляющими повышенный риск быть использованным российским правительством для укрепления своего военно-промышленного комплекса.

С 2014 года Канада ввела санкции против более 2900 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, являющихся соучастниками нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также грубых и систематических нарушений прав человека. Многие из этих санкций были введены в координацию с союзниками и партнерами Канады.

С января 2022 Канада выделила более 9,7 миллиарда долларов на финансовую, военную, гуманитарную помощь, помощь по развитию и иммиграции для Украины.

Как писал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террориста России, но официально он будет утвержден 24-го числа, в годовщину начала большой войны. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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