Еврокомиссия ожидает дефицита украинского бюджета на уровне 19 млрд долларов и планирует помочь внебюджетными грантами, которые бы одновременно засчитывались в счёт обещанных Трампу 5 процентов на оборону, а также предоставлять помощь за счёт прибылей от замороженных российских активов, грамотно диверсифицируя их использование для увеличения таких прибылей.

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Впрочем, Украине стоит и самой немного подсуетиться – по крайней мере, не выталкивая за рубеж потенциальных налогоплательщиков безмозглым законодательством и традиционной коррупцией.

В то же время здесь надо и удачно проскочить между капельками, чтобы не потерять помощь МВФ и других не менее уважаемых и тупых финансовых организаций с их требованиями, целью которых является не столько сбалансирование бюджета, сколько усиление зависимости от предоставителей финансовой иглы.

То есть должны быть решения, которые и бюджету помогут, и при этом не будут вызывать неудовольствия уважаемых деньгодавателей, не воспринимающих налоговых послаблений - даже полезных.

Среди таких возможных действий – в частности:

реальные антикоррупционные меры, чтобы деньги шли в бюджет, а не разнообразным проверяющим, – со значительно более жёсткой реакцией на нарушения со стороны подобных проверяющих и ежедневным распространением соответствующей информации (кто и на какой срок сел наконец за решётку);

легализация "нетрадиционной" (чисто с точки зрения законодательства, но достаточно традиционной "по жизни") деятельности (порно и даже не только) [потенциально] добросовестных налогоплательщиков/налогоплательщиц, чтобы стимулировать их и в Украине остаться, и деятельность интересную свою расширить, и из-за границы коллег вернуть собственным примером успешного расцвета (отдельная - пятая - группа единоНАЛОЖНИКОВ/единоНАЛОЖНИЦ?), - ведь лучше, безусловно, пляцтво в прямом смысле и на пользу бюджету в тяжёлые времена, чем оно же в смысле переносном со стороны всевозможных недобросовестных контролёров, обогащающих себя, а не государство.

Если порно несчастное (хотя, может, и счастливое) даёт 8 млн грн годовых налогов с одной работницы, о чём говорилось в прошлом материале на эту тему, то "что-то большее" обеспечит те же 200 тысяч долларов в год и подавно, так что, скажем, хотя бы 20 тысяч подобных [не]скромных тружениц (а образования особого такая деятельность не требует) тихонечко обеспечат бюджету 4 млрд долларов - ещё не 19, но в сочетании с эффектом от антикоррупции это сделает задачу Еврокомиссии уже немного легче…