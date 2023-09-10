Как изменится курс доллара в Украине на следующей неделе: прогноз эксперта

В Украине в период следующей недели (11-17 сентября) вполне возможно возвращение в курсовой коридор в 37,5-38,5 грн/$. Этот коридор с определенными предположениями станет базовым для свободного валютного курса.

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Такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка OBOZREVATEL. Он отметил, что в середине следующей недели на заседании комитета по монетарной политике НБУ может быть принято решение о дальнейшем снижении учетной ставки на 1-2%, что побуждает снижение ставок по депозитным сертификатам и ОВГЗ.

"Кроме того, рынок будет ожидать возвращения страны к плавающему курсу. Именно поэтому следующая неделя станет началом нового глобального тренда к стабилизации валютного курса. Мы предполагаем, что в течение 11-17 сентября вполне возможно возвращение в курсовой коридор 37,5-38,5 грн/$ и 40-41,5 грн/€. Конечно, этот коридор с определенными предположениями станет базовым для "свободного" валютного курса", – отметил эксперт.

Он напомнил, что в последние недели спрос на валюту существенно вырос. Главные причины состоят в том, что прекратила работу одна из крупнейших сетей обменных пунктов, при этом другие "обменники" в ожидании плавающего курса временно закрылись.

При этом Нацбанк достаточно оперативно принял соответствующие меры, цель которых состоит в снятии напряжения на наличном рынке:

увеличен лимит банков для продажи населению валюты в эквиваленте до 50 тыс. грн;

увеличение лимита на приобретение безналичной валюты со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. с обязательным дальнейшим ее размещением на банковских депозитах сроком от 3 мес.

"Эти шаги НБУ также можно считать элементами для дальнейшей либерализации валютного курса. Таким образом, на следующей неделе ситуация будет достаточно стабильной", – подытожил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, клиент Приватбанка пожаловался на некачественные купюры долларов. При попытке купить валюту ему предлагают купить банкноты, выпущенные в 1996 году, а также изношенные купюры.

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