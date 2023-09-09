Украинцы жалуются на доллары из ПриватБанка: в банке объяснили, что произошло с купюрами 

Клиент ПриватБанка пожаловался на некачественные купюры долларов. При попытке приобрести валюту ему предлагают купить банкноты, выпущенные в 1996 году, а также изношенные купюры.

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Об этом клиент банка написал в специализированном форуме Минфин. "Уже несколько раз при заранее заказанной валюте (доллар) в отделении по факту сообщают, что валюта только старая (1996 год), или вообще изношенная, в пятнах да еще и номиналом по 20 долларов", – пожаловался клиент.

В банке объяснили, что по правилам НБУ обязаны принимать все купюры, кроме тех, которые значительно изношены. Поэтому в результате и клиентам дают ту валюту, которую получили от клиентов.

"В отделении выдаются купюры, предварительно прошедшие дополнительную проверку. При выдаче предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов. Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – отметили в "Привате".

Какие купюры могут не принимать?

Те банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо (то есть за комиссию не отправляют ее на обмен в иностранный банк-корреспондент), могут значительно изношенные купюры не принимать. В противном случае они обязаны принимать сильно изношенные банкноты и отправлять их инкассо. Размер комиссии необходимо указывать так, чтобы информацию заметили все клиенты.

Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждено изображение портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился; пятна и загрязнения занимают больше половины купюры;

обожженные, прожженные, ветхие;

имеют явные типографские недостатки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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