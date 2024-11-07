Из Украины пустят новый прямой поезд в ЕС: когда и как будет курсировать

В Украине запустят новый железнодорожный маршрут Киев-Братислава с пересадкой в Чопе уже в середине декабря. Также государство договорилось со Словакией о модернизации инфраструктуры и новых проектах для восстановления Украины.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. 7 ноября состоялось шестое заседание Украинско-Словацкой смешанной комиссии, где Украину представляла первая вице-премьер-министр и министерша экономики Юлия Свириденко, а Словакию – вице-премьер по вопросам восстановления и еврофондов Петр Кмец.

Словацкая сторона объявила о запуске железнодорожного сообщения Киев-Братислава с пересадкой на станции Чоп, которую планируют начать уже в середине декабря этого года. По словам Петра Кмеца, этот маршрут станет первым этапом расширения пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами. В дальнейшем планируется создание прямой железнодорожной линии Ужгород-Чоп-Кошице-Братислава, которая может быть продлена в другие европейские страны. Это позволит не только увеличить пассажиропоток, но и укрепить торгово-экономические связи между Украиной, Словакией и Европой.

В ходе заседания стороны также обсудили инвестиционные проекты, направленные на восстановление украинской инфраструктуры. Юлия Свириденко приветствовала активное участие Словакии в этих проектах и отметила, что в рамках программы Ukraine Investment Framework уже представлены 4 энергетических проекта общей стоимостью 143 миллиона евро, которые будут реализовываться совместно с украинскими партнерами. По словам Свириденко, эти проекты будут иметь большое значение для восстановления и стабилизации энергетической сферы Украины, в частности, в сферах генерации и передачи электроэнергии.

Со своей стороны, Словакия запустила специальный инструмент для привлечения финансирования от третьих стран, который должен поддержать трансграничные проекты на обе стороны границы. Первое соглашение в рамках этого механизма ожидается подписать уже в этом месяце, что откроет новые возможности для привлечения средств на реконструкцию и развитие украинской инфраструктуры.

Энергетический сектор стал одной из основных тем обсуждения на встрече. Одним из ключевых вопросов стало восстановление и модернизация межгосударственного электрического интерконнектора Мукачево-Вельке Капушаны. Этот проект, который стороны назвали стратегическим, должен повысить энергетическую безопасность двух стран и усилить интеграцию украинской энергосистемы с европейским рынком электроэнергии. Завершение первого этапа работ по реконструкции запланировано на 2026 год.

Другим важным вопросом стало улучшение пограничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. Участники обсудили продолжение модернизации пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое", чтобы увеличить его пропускную способность как для пассажирского, так и грузового транспорта. В настоящее время на этом пункте установлено новое оборудование и расширены полосы движения, что будет способствовать сокращению времени прохождения границы и упрощению транспортировки товаров.

Также в планах обеих стран модернизация пункта "Малый Березный - Убля" и открытие для пассажирских перевозок железнодорожного пункта "Павлово - Матиовце", что обслуживает только грузовые потоки. Расширение этих пунктов позволит значительно увеличить мобильность людей и обеспечит лучшую связь между приграничными регионами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине больше не будет курсировать поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский. Дело в том, что оно было временным, и его движение планировалось только на 4 ноября.

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