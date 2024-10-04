Историческое повышение налогов для украинцев стало ближе: комитет Рады одобрил законопроект. Что изменилось

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о масштабном увеличении налогов и рекомендовал его к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента. Ключевые положения не изменились: это рост военного сбора с 1,5% до 5%, а также его введение для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка".

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Об этом сообщил первый замглавы профильного комитета Ярослав Железняк ("Голос"). "Комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов № 11416-д. За – 19, воздержались – 3 (тут и я). Против – 1", – говорится в сообщении.

Нардеп отмечает, что правительство отказалось частично заменить рост военного сбора на повышение НДС. Кроме того, отказались исключить повышение налогов для резидентов Дія.City. "Решили ничего не менять, поднимать налоги как всем", – добавил депутат.

По словам Железняка, текущая версия документа предусматривает:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5%;

внедрение военного сбора для ФЛП;

налог на прибыль банков на уровне 50%:

налог на прибыль финансовых компаний – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

освобождение "Национального кэшбека" от налогообложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня.

"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября. Но часть норм вступит задним числом, с 1 октября ", – добавил Железняк.

Напомним, при подготовке законопроекта ко второму чтению велись активные споры касательно налогообложения прибыли банков. За ставку 50% выступали нардепы-"слуги народа", а против – Министерство финансов и Нацбанк. Пока что в Украине, напомним, действует временное повышение ставки налога на доходы банков – с 18% до 25-50%. Ставка 50% была предусмотрена только на 2023 год.

Другим камнем преткновения стал вопрос повышения НДС вместе или даже вместо военного сбора. За изменение НДС выступал ряд народных депутатов, в т.ч. из ключевых комитетов, против – в Минфине.

Сторонники идеи аргументировали ее тем, что НДС платят все потребители товаров и услуг в Украине, а не только бизнес, который работает "в белую". Соответственно, повышение это налога даже на небольшой процент принесло бы госбюджету значительно больше, чем повышение на тот же процент военного сбора. Таким образом можно было бы ослабить налоговое бремя для честных предпринимателей.

В Минфине же объясняли свой отказ желанием позаботиться о незащищенных слоях населения, в первую очередь, пенсионерах. Ведь повышение НДС привело бы к подорожанию (пусть и небольшому) практически всех товаров и услуг в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине планируют отменить норму о неуплате НДС при получении посылок из-за границы стоимостью менее 150 евро. Законопроект про налог на дешевые посылки уже разрабатывают народные депутаты.

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