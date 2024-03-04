"Источник ваших проблем – не Украина": посол в Польше эмоционально обратился к фермерам и озвучил потери от блокады

Украина уже потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн. Это наносит серьезный удар не только по украинской экономике, но и по обороне страны, а значит также угрожает и безопасности Польши. Такая ситуация выгодна исключительно страну-агрессору России, а потому польским фермерам пора перестать поддаваться пропаганде и наконец разблокировать границу.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч. "Обращаюсь к польским фермерам прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы с Украиной. Правда в том, что не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником ваших проблем. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия", – заявил посол.

Так, именно Россия демпингует на глобальном рынке продовольствия. Это делается для того, чтобы использовать этот рынок в качестве гибридного оружия в агрессивной войне против Украине.

"Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику Украины и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы подорвать солидарность Европы с Украиной. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и подвергаться пропаганде, направленной на то, чтобы засеять в вашем обществе зерна ненависти ко всему украинскому. Не позволяйте и дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом", – отметил Зварыч.

Он подчеркнул, что блокада границы уже серьезно ослабила Украины. Экономика страны потеряла около 500 млн долларов, что в злотых составляет около 2 млрд, а в гривне – около 19 млрд, и является существенной потерей для финансирования национальной обороны.

Однако потери несет не только украинская экономика, но и польская, подчеркнул дипломат. Экспорт Польши в Украину в 2023 году достиг 13 млрд, это более чем вдвое больше украинского экспорта в Польшу.

"Проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также негативно повлияют на повседневную жизнь поляков. Неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок. Верю в вашу мудрость, понимание и добрую волю как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной", – резюмировал Зварыч.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кабмине заявили, что польская блокада не мешает экспорту зерна из Украины. В то же время в правительстве озвучили другую серьезную проблему, которую создают польские фермеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!