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"Источник ваших проблем – не Украина": посол в Польше эмоционально обратился к фермерам и озвучил потери от блокады

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
5,4 т.
Зварыч призвал польских фермеров остановить блокаду

Украина уже потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн. Это наносит серьезный удар не только по украинской экономике, но и по обороне страны, а значит также угрожает и безопасности Польши. Такая ситуация выгодна исключительно страну-агрессору России, а потому польским фермерам пора перестать поддаваться пропаганде и наконец разблокировать границу.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч. "Обращаюсь к польским фермерам прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы с Украиной. Правда в том, что не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником ваших проблем. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия", – заявил посол.

Так, именно Россия демпингует на глобальном рынке продовольствия. Это делается для того, чтобы использовать этот рынок в качестве гибридного оружия в агрессивной войне против Украине.

"Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику Украины и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы подорвать солидарность Европы с Украиной. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и подвергаться пропаганде, направленной на то, чтобы засеять в вашем обществе зерна ненависти ко всему украинскому. Не позволяйте и дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом", – отметил Зварыч.

Он подчеркнул, что блокада границы уже серьезно ослабила Украины. Экономика страны потеряла около 500 млн долларов, что в злотых составляет около 2 млрд, а в гривне – около 19 млрд, и является существенной потерей для финансирования национальной обороны.

Однако потери несет не только украинская экономика, но и польская, подчеркнул дипломат. Экспорт Польши в Украину в 2023 году достиг 13 млрд, это более чем вдвое больше украинского экспорта в Польшу.

"Проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также негативно повлияют на повседневную жизнь поляков. Неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок. Верю в вашу мудрость, понимание и добрую волю как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной", – резюмировал Зварыч.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кабмине заявили, что польская блокада не мешает экспорту зерна из Украины. В то же время в правительстве озвучили другую серьезную проблему, которую создают польские фермеры.

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