Индия впервые за 2 месяца купила российскую нефть: что поменялось

На этой неделе индийская нефтяная корпорация "Indian Oil Corp." возобновила закупку российской сырой нефти через российское подсанкционное ПАО "Совкомфлот". Это может быть реакцией на снисходительную риторику со стороны США касательно экспорта нефти из РФ.

Как сообщает Bloomberg, 2 мая танкер Suezmax "Владимир Тихонов" выгрузил около 1 миллиона баррелей флагманской российской нефти Urals в индийском порту Парадип, где находится нефтеперерабатывающий завод у компании Indian Oil.

"Владимир Тихонов" стал первым танкером "Совкомфлота", доставившим сырую нефть в Индию после того, как другое "СКФ Балтика" выгрузило на прошлой неделе 90 тысяч тонн мазута в штате Гуджарат.

Это подкрепляет мнение о том, что Индия восстанавливает закупки нефти в России через "Совкомфлот", который с 23 февраля находится под американскими санкциями. Кроме того, принятие танкера "Совкомфлота" крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Индии имеет большое значение, поскольку может побудить другие более мелкие НПЗ также использовать суда "Совкомфлота" для закупок нефти в России

Из-за санкций США и стран "Большой семерки" в марте индийские НПЗ приняли решение отказаться от поставок нефти на танкерах "Совкомфлота". Но ситуация изменилась после мартовского визита американских чиновников в Индию, где они заявили о стремлении к стабильным мировым поставкам нефти и не призвали Индию сократить импорт российской нефти.

По данным аналитической компании Kpler, среднедневной импорт нефти в Индию из России в апреле достиг 9-месячного максимума, превысив 1,9 млн баррелей. В частности сравнительно с предыдущим месяцем резко возросли поставки нефти Urals и Sokol. Вместе с тем сократились закупки сырья из Ирака и Саудовской Аравии, которые соответственно являются вторым и третьим по величине поставщиками нефти в Индию.

Тем временем еще как минимум пять судов "Совкомфлота" указали Индию в качестве пункта назначения для доставки нефти Urals. А танкер "Суворовский проспект" уже встал на якорь у западного побережья страны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Министерство финансов США разрешило осуществлять операции с рядом российских банков, в отношении которых действуют международные санкции. Американские власти уточнили, что расчеты позволены только в сфере энергетики.

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