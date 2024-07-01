Игровая зависимость на государственной службе: какие выигрыши в казино декларируют украинские чиновники

В 2023 году более 6,5 тысячи украинских государственных чиновников задекларировали выигрыши в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях на общую сумму более 156 миллионов гривен. Наибольший выигрыш почти в 44 миллиона гривен указала в своей декларации Ольга Худык (полицейская), однако ее муж, также полицейский, заявил, что это ошибка, которая может свидетельствовать о схемах уклонения от уплаты налогов.

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Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо". Согласно их информации, чиновники чаще всего декларировали выигрыши от компаний ООО "Спейсикс" ("Космолот"), ООО "Слотс Ю.Эй.", ООО "ВБет Украина" и ООО "Геймдев".

Игорная компания "Париматч", попавшая в марте 2023 года под санкции СНБО, также фигурирует во многих декларациях. Наибольший задекларированный выигрыш почти 44 миллиона гривен указала в своей декларации Ольга Худык, полицейская патрульной полиции Косовского районного отдела полиции Ивано-Франковской области.

Однако, во время общения с журналистами "Слідства.Інфо", ее муж Олег Худык объяснил, что задекларированные выигрыши – это ошибка, и что на самом деле она не играла. Это может свидетельствовать о схеме уклонения от уплаты налогов, где казино разбрасывают деньги на случайных людей.

Семейные выигрыши и влияние азартных игр на семьи должностных лиц

Другим примером является Ирина Тимошенко, руководитель службы по безопасности критической инфраструктуры аппарата СНБО, которая задекларировала выигрыш своей дочери Екатерины. Подобные случаи показывают, что азартные игры и выигрыши не ограничиваются самими чиновниками, а затрагивают и их детей. Тимошенко в комментарии "Следству.Инфо" отметила, что сама негативно относится к азартным играм и не участвовала в них.

Роман Светличный, судья Заречненского районного суда Ровенской области, задекларировал три выигрыша своего сына Олега на сумму более 70 тысяч гривен. Судья рассказал "Следству.Инфо", что из-за этих выигрышей его сын потерял доверие родителей, и семья была вынуждена помогать ему рассчитываться с долгами. Сейчас сын судьи работает государственным исполнителем и, по словам отца, поправился.

Причины азартных игр среди чиновников

Причины, почему чиновники играют в онлайн-казино, разные. Судья Сколевского районного суда Львовской области Виктория Курницкая объяснила свой азарт депрессивным состоянием. Она рассказала, что играла в казино из-за негативных событий в жизни, но с марта больше не играет.

Прокурор Сокальского отдела Червоноградской окружной прокуратуры Богдан Буцкий задекларировал выигрыш в 891 тысячу гривен за 2023 год. Во время разговора с журналистами он объяснил, что это разные выигрыши в течение года, которые он получал во внерабочее время.

Некоторые должностные лица обращаются к азартным играм из-за необходимости дополнительного дохода. Виталий Никоненко, начальник отдела управления персоналом аппарата Изюмской райгосадминистрации, задекларировал два выигрыша на сумму 335 тысяч гривен от оператора государственных лотерей МСЛ и почти 118 тысяч гривен от букмекерской компании "ФАВБЕТ" за 2023 год. В прошлые годы он также декларировал значительные выигрыши.

Психиатр Алексей Крапивко, комментируя случай Никоненко для расследования, отметил, что лудомания часто приводит к большим финансовым долгам и разрушению семей. Он подчеркнул, что в странах с низким уровнем дохода люди играют в азартные игры не для развлечения, а для заработка, что может быть очень опасно.

Реестр лудоманов и статистика

Согласно информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, по состоянию на 19 июня 2024 года в так называемый Реестр лудоманов внесены сведения о 7 739 человек. В то же время в материале отмечается, что официальная статистика может не соответствовать реальному количеству зависимых, поскольку многие случаи остаются незамеченными.

В 2023 году игорный бизнес в Украине показал доходы в 53 миллиарда долларов, что в три раза меньше оценки Нацбанка Украины. В конце мая Верховная Рада приняла в первом чтении закон об усилении контроля над игорным бизнесом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли решение о запрете рекламы игорных заведений и прекращении спонсорской деятельности, а также введены ограничения для игроков и операторов игорного бизнеса. Эти меры направлены на борьбу с распространением азартных игр среди военнослужащих и поддержку психологического здоровья украинских бойцов.

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