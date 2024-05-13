Рекламу казино полностью запретят: Гетманцев раскрыл детали резонансного законопроекта

В Украине приняли решение о запрете рекламы игорных заведений и прекращении спонсорской деятельности, а также введены ограничения для игроков и операторов игорного бизнеса. Эти меры направлены на борьбу с распространением азартных игр среди военнослужащих и поддержку психологического здоровья украинских бойцов.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram. "Провели рабочую группу по резонансному законопроекту N9256-д", – говорится в сообщении.

В отчете Гетманцева отмечается, что одним из ключевых решений является полный запрет рекламы, за исключением игорных заведений, а также прекращение спонсорской деятельности. Кроме того, вводятся строгие ограничения для игроков и операторов, имеющих игровые лицензии. Новые правила предусматривают регулировку времени игры, объема денежных затрат и другие аспекты.

Механизм блокирования нелегальных игровых сайтов также был значительно расширен, что направлено на борьбу с незаконными платформами. Эти ограничения также охватывают область лотерей.

Что предшествовало рассмотрению законопроекта

Эту волну обсуждения спровоцировал пост военнослужащего 59-й бригады Павла Петриченко в социальной сети X. Его обращение касалось эпидемии игромании в обществе и в Вооруженных силах.

"Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, заводя этим себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, причиняя вред не только себе, но и собратьям ", – объясняет он проблему. Он предлагал запустить реестр и процесс верификации игроков во время военного положения, чтобы избежать доступа к онлайн-казино военных лиц.

Петриченко также подал электронную петицию на сайте президента, в которой призвал запретить азартные игры для военных, блокировать рекламу азартных игр с использованием военной символики и другие меры, предупреждающие углубление проблемы. Только за сутки петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, решить проблему чрезмерной популярности онлайн-казино в Украине и лудомании среди военных невозможно, введя тотальный запрет на азартные игры. А лучше на государственном уровне ограничить рекламу казино.

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