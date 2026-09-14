Херсон остался без света: что произошло и когда возобновят подачу электроэнергии

14 сентября 2026 года город Херсон остался без электроэнергии из-за аварийной ситуации, причину которой в настоящее время выясняют специалисты. В городе работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и получить необходимую помощь. В то же время из-за российских атак и непогоды в ряде областей произошли новые отключения электроэнергии, поэтому украинцев просят особенно экономить свет с 18:00 до 22:00.

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Об отключении электроэнергии сообщил глава Херсонской военной администрации Ярослав Шанько. "Прошу отнестись к ситуации с пониманием", – отметил он.

Точное время восстановления электроснабжения пока не называется, поскольку специалистам сначала необходимо установить причину аварии и оценить состояние сетей.

Херсон полностью остался без электроэнергии

Из-за аварийной ситуации электроснабжение в Херсоне было прервано. В настоящее время специалисты выясняют, что именно вызвало отключение.

Для жителей города это означает временные проблемы не только с освещением, но и с зарядкой мобильных телефонов и другой техники, работой бытовых приборов и, в зависимости от конкретной ситуации, части городской инфраструктуры. Жителей просят следить за официальными сообщениями и не создавать дополнительную нагрузку на сеть после возобновления электроснабжения.

В то же время в городе продолжают работать Пункты несокрушимости,там люди могут зарядить телефоны и другие гаджеты, согреться, получить доступ к базовым услугам и другой необходимой помощи.

В Украине выросло потребление электроэнергии

Согласно информации "Укрэнерго", в целом энергосистема Украины 14 сентября также работает в условиях повышенной нагрузки. Одной из причин роста потребления стала пасмурная погода, установившаяся в большинстве регионов Украины. Из-за недостаточного количества солнечного света бытовые солнечные электростанции производят меньше электроэнергии, поэтому большую часть потребностей приходится покрывать за счет общей энергосистемы.

Накануне, 13 сентября, суточный максимум потребления пришелся на вечерние часы. Приэтом он остался на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья, 6 сентября. Несмотря на отсутствие информации о введении общенациональных графиков отключений, украинцев призывают ответственно относиться к использованию электроэнергии впериоды наибольшей нагрузки.

В какие часы лучше сократить потребление

Особое внимание потребителям рекомендуется обратить на вечерний период – с 18:00 до 22:00. Именно в это время традиционно возрастает нагрузка на энергосистему, поскольку люди возвращаются домой, включают освещение, бытовую технику, электроплиты, бойлеры, стиральные машины и другие мощные приборы.

Украинцев просят по возможности не пользоваться одновременно несколькими мощными электроприборами в вечерние часы. В частности, если есть возможность, работу энергоемкой техники стоит перенести на другое время – это помогает снизить пиковую нагрузку на сеть и облегчает работу энергосистемы.

Отдельным фактором, который продолжает влиять на стабильность украинской энергосистемы, остаются российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По состоянию на утро 14 сентября новые отключения электроэнергии в результате обстрелов зафиксированы в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет обстановка с безопасностью. Из-за близости отдельных поврежденных объектов к зонам боевых действий ремонтные бригады не всегда могут сразу приступить к работе. Сначала необходимо убедиться, что проведение работ не представляет угрозы для работников.

Дополнительные проблемы для энергосистемы создает погода. Из-за сильных дождей и гроз утром 14 сентября без электроснабжения оставались потребители в Николаевской области. Непогода может повреждать воздушные линии электропередачи, вызывать аварийные отключения и создавать другие проблемы в работе сетей.

Ремонтные бригады местного оператора системы распределения уже работают над восстановлением поврежденных линий. После устранения неисправностей электроснабжение потребителей должны восстанавливать поэтапно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность ситуацией в Украине. Там считают, что зима 2026–2027 годов станет для нашей страны самой тяжелой за все время полномасштабной агрессии РФ.

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