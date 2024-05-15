Хакеры Ким Чен Ына украли и отмыли криптовалюту на миллионы долларов – СМИ

Международные санкции не мешают Северной Корее получать и отмывать криптовалюту. Только в марте при помощи специальных сервисов хакеры из КНДР вывели активы на $147,5 млн.

Об этом Комитету по санкциям Совета Безопасности ООН сообщили наблюдатели ООН за санкциями. В их расследовании говорится, что с 2017 по 2024 год из КНДР было совершено 97 кибератак на криптовалютные компании, а их убытки оцениваются примерно в $3,6 млрд, пишет Reuters.

В отчете указана и кибератака на криптовалютную биржу HTX в конце прошлого года, в результате которой с площадки вывели виртуальные активы на $147,5 млн. В марте 2024 года эти активы перевели через так называемый криптомиксер Tornado Cash. Подобные сервисы засекречивают отправителя виртуальных монет, что делает невозможным их отслеживание.

В докладе говорится, что с начала года КНДР была причастна к 11 кибератакам, в результате которых украли криптовалюту в эквиваленте $54,7 млн. Часть таких атак была совершена наемными компаниями, связанными с криптоактивами, а остальные – хакерами из Северной Кореи. Многие из них находятся за границей.

Стоит отметить, что в 2022 году США ввели санкции в отношении Tornado Cash – именно из-за поддержки Северной Кореи. В 2023 году двум ее соучредителям было предъявлено обвинение в содействии отмыванию более $1 млрд, в том числе для группы киберпреступников, связанной с Северной Кореей.

Доклад наблюдателей ООН за санкциями основан на незавершенной работе некоторых мониторов, поскольку в Россия наложила вето на ежегодное продолжение их мандата, после чего они были распущены. Причиной могло стать заявление наблюдателей, что они расследовали сообщения в СМИ о том, что Россия разблокировала $9 млн из $30 млн замороженных северокорейских активов, позволив Пхеньяну открыть счет в российском банке в непризнанной Южной Осетии.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что КНДР активно использует криптовалюту для финансирования своей военной программы. В 2022 году хакеры из Северной Кореи украли $1,7 млрд в цифровых активах, что соизмеримо с 45% военного бюджета страны.

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