Годовая инфляция в Украине вышла на рекорд: как изменились цены в июле

В Украине по итогам июля 2024 года годовая инфляция ускорилась до 5,4%, нового максимума с начала года. При этом интересно, що за месяц потребительские цены в стране вообще не изменились (0% роста против 2,2% в июне). Продуктовый рынок месяц к месяцу вообще показал дефляцию. но некоторые продукты все еще дорожали – особенно сильно сахар.

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Так, продуктовая дефляция за месяц составила 0,6%, но за год цены все же подросли на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Несмотря на общую продуктовую дефляцию, часть продуктов питания в июле подорожала. Больше всего выросли цены на такие продукты:

сахар – "плюс" 12,1% (это не перебило годовое снижение цены на сахар на 1,9%);

подсолнечное масло – 2,9% (за год все равно подешевело на 7,6%);

хлеб –2,8% (подорожание за год – уже на 10%).

В течение июля активнее всего дешевели овощи и яйца – на 19,6% и 11,4% соответственно. Незначительно снизились цены на сало, мясо птицы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,7%. А вот одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда – на 4,1%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%. В Госстате отмечают, что это в основном произошло из-за подорожания проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 0,8%, а также роста цен на топливо и смазочные материалы на 0,6%.

Что будет с ценами в Украине до конца года: официальный прогноз

Национальный банк Украины (НБУ) в конце июля ухудшил прогнозинфляции на 2024 год. Ожидается, что к декабрю вместо 8,2% рост потребительских цен составит 8,5%.

Для сравнения: по итогам июня 2024-го рост цен в годовом измерении составил 4,8%. То есть повышение цен до конца года будет довольно заметным.

Впрочем, в дальнейшем темпы роста цен будут оставаться умеренными, считают в НБУ. Так, уже в 2025 году инфляция замедлится до 6,6%.

А вот возвращения инфляции в целевой коридор Нацбанк ожидает не раньше 2026 года. "В 2026 году вместе с постепенной нормализацией функционирования экономики и улучшением ситуации в энергетике инфляция вернется к цели НБУ в 5%", – отмечают в регуляторе.

Зато прогнозы темпов восстановления экономики страны в целом даже улучшились. Так, ожидаемый годовой рост ВВП на 2024 год – 3,7%. В Нацбанке улучшение прогноза объяснили лучшими, чем ожидалось, результатами первого квартала (январь-март).

Кроме того, в НБУ отметили расширение бюджетных стимулов и развитие распределенной генерации, в том числе при поддержке программ кредитования. В последующие годы ситуация продолжит постепенно улучшаться, считает регулятор.

"В дальнейшем темпы роста реального ВВП ускорятся до 4-5% в 2025-2026 годах... Экономическое восстановление будет продолжаться, хотя будет ограничено из-за влияния войны, в том числе значительных повреждений энергосистемы", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом, по расчетам Министерства экономики, Украине не хватает рабочих рук, чтобы обеспечить выполнение плана по росту ВВП. Так, чтобы экономика страны восстанавливалась на 7% ежегодно, до 2030 года нужно найти дополнительные 4,5 млн работников.

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