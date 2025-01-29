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Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

Ольга Липич
Mакроэкономика
2 минуты
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Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануель Альбарес, который во вторник, 28 января, прибыл с визитом во Львов, объявил о выделении Украине дополнительных 10 миллионов евро. Эти средства будут переданы на гуманитарные потребности страны.

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Об этом говорится в сообщении на сайте испанского внешнеполитического ведомства. По его словам, деньги передадут Киеву от Испанского агентства сотрудничества.

Они станут дополнением к 100 миллионам евро, которые Испания предоставила Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Отмечается, что помимо этой гуманитарной помощи, есть еще сумма на помощь в восстановлении, которая с начала российской агрессии составила 400 миллионов евро.

Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

В МИД Испании также рассказали, что Альбарес во Львове встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Они вместе открыли культурный центр, созданный благодаря Трастовому фонду Испании-ЮНЕСКО по вопросам сотрудничества в сфере развития.

Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

Как объяснили в испанском ведомстве, речь идет о пространстве, специально посвященном культуре как фактору мира и устойчивости в контексте войны и послевоенного периода в Украине, чья культурная производственная структура потеряла 90% своих ресурсов из-за войны.

"Этот центр является частью всестороннего участия Испании в восстановлении Украины, что было подтверждено сегодня новым заявлением о выделении 10 миллионов евро от Испанской кооперации на гуманитарную помощь, что добавляется к 100 миллионам, которые Испания предоставила Украине с начала войны", – говорится в сообщении.

Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

Также Альбарес посетил львовский госпиталь, где объявил, что страна направит испанскую команду медицинских инструкторов для проведения тренингов медработникам украинского госпиталя.

Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

В ходе встречи с Сибигой испанский министр также подтвердил поддержку процесса присоединения Украины к Европейскому союзу.

"Министр также очень твердо настаивал на сохранении поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, отметив, что мир для Украины невозможен без Украины, а европейская безопасность – без Европы", – заявили в МИД Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не планирует отправлять военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

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