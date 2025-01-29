Глава МИД Испании после визита во Львов объявил о выделении Украине €10 млн гуманитарной помощи. Фото

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануель Альбарес, который во вторник, 28 января, прибыл с визитом во Львов, объявил о выделении Украине дополнительных 10 миллионов евро. Эти средства будут переданы на гуманитарные потребности страны.

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Об этом говорится в сообщении на сайте испанского внешнеполитического ведомства. По его словам, деньги передадут Киеву от Испанского агентства сотрудничества.

Они станут дополнением к 100 миллионам евро, которые Испания предоставила Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Отмечается, что помимо этой гуманитарной помощи, есть еще сумма на помощь в восстановлении, которая с начала российской агрессии составила 400 миллионов евро.

В МИД Испании также рассказали, что Альбарес во Львове встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Они вместе открыли культурный центр, созданный благодаря Трастовому фонду Испании-ЮНЕСКО по вопросам сотрудничества в сфере развития.

Как объяснили в испанском ведомстве, речь идет о пространстве, специально посвященном культуре как фактору мира и устойчивости в контексте войны и послевоенного периода в Украине, чья культурная производственная структура потеряла 90% своих ресурсов из-за войны.

"Этот центр является частью всестороннего участия Испании в восстановлении Украины, что было подтверждено сегодня новым заявлением о выделении 10 миллионов евро от Испанской кооперации на гуманитарную помощь, что добавляется к 100 миллионам, которые Испания предоставила Украине с начала войны", – говорится в сообщении.

Также Альбарес посетил львовский госпиталь, где объявил, что страна направит испанскую команду медицинских инструкторов для проведения тренингов медработникам украинского госпиталя.

В ходе встречи с Сибигой испанский министр также подтвердил поддержку процесса присоединения Украины к Европейскому союзу.

"Министр также очень твердо настаивал на сохранении поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, отметив, что мир для Украины невозможен без Украины, а европейская безопасность – без Европы", – заявили в МИД Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не планирует отправлять военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

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