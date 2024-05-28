Германия выделит на гуманитарную помощь Украине дополнительные €60 млн – Бербок

Для гуманитарной помощи Украине Германия выделит еще 60 миллионов евро. Эти средства пойдут на помощь жителям восточных регионов нашей страны.

О планах выделить дополнительное финансирование объявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. В понедельник, 27 мая, она встретилась со своими коллегами из ЕС в Брюсселе (Бельгия), передает Deutsche Welle.

"Дальнейшая гуманитарная помощь. Как федеральное правительство мы выделяем еще 60 миллионов евро, особенно для востока Украины. Потому что на востоке Украины по-прежнему всего не хватает", – сказала Бербок.

Немецкое правительство работает с международными партнерами, чтобы доставить гумпомощь в эти регионы, добавила она.

Также министр подчеркнула: российский террор конкретно нацелен на людей и на нормальную жизнь в Украине.

"Наша полная поддержка в это время еще важнее. Мы хотим мира, и для обеспечения мира Украине нужна поддержка во всех ее измерениях", – сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 24 мая Германия анонсировала новый пакет военной помощи для ВСУ. Он включает в себя танки Leopard 1A5, РСЗО HIMARS, снаряды, разведывательные беспилотники, винтовки и другое оружие и технику.

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