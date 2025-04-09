Германия останавливает прием беженцев: что нужно знать украинцам
Германия остановит прием беженцев в рамках программы ООН по переселению и не будет создавать новые федеральные программы. Следует понимать, что в этом случае речь не идет об украинцах – в Европейском Союзе граждане нашей страны имеют официальный статус "временной защиты", а не статус беженцев, тем более их не касается программа переселения от ООН. В то же время, будущий статус украинцев еще обсудят на уровне ЕС.
Предварительное решение об обстановке "беженской" программы приняло Министерство внутренних дел Германии, пишет Reuters. Агентство связывает это объявление со сменой исполнительной власти в Германии: "Новое коалиционное правительство, которое готовится к вступлению в должность, вероятно, ограничит иммиграцию".
Большинство мигрантов, которых затронет отмена программы, приезжают в ФРГ из Турции, Египта, Иордании, Кении или из Ливии через Руанду. При этом для беженцев, процесс принятия которых уже стартовал, изменений не предвидится. Отмечается, что за 2024 год в Германию по программе ООН прибыло 4711 человек. Это значительно меньше половины квоты в 13 тыс. беженцев, которых Германия пообещала Европейской комиссии принять за два года – 2024-й и 2025-й.
Программа ООН – единственная действующая беженская программа в Германии в настоящее время. При этом власти, по данным агентства, не намерены запускать никаких новых проектов.
При этом на днях в правительстве Германии заявили, что в случае прекращения огня в войне РФ против Украины вопрос о будущем статусе украинских беженцев обсудят на уровне Евросоюза. Впрочем, это обсуждение пока не расценивают как срочное.
"Мы еще довольно далеки от прекращения огня... В случае, если оно наступит, это (статус беженцев из Украины. – Ред.) будет обсуждаться на уровне министров внутренних дел ЕС – какая ситуация, какие возможности для возвращения, как быстро это возможно. И это зависит от того, чтобы больше не было угрозы для жизни и здоровья людей от этой войны. Это первоочередное условие", – отмечал представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль.
По данным Евростата, в странах ЕС по состоянию на март 2025 года были зарегистрированы 4,2 млн украинских граждан, бежавших от войны. В Германии по состоянию на февраль 2025 года проживали более 1,2 млн беженцев из Украины. При этом страна выплачивает:
- каждому взрослому беженцу более 500 евро в месяц;
- еще по 300-400 евро на каждого ребенка – в зависимости от его возраста.
Им в целом предоставлена временная защита с правом на работу согласно директиве, действие которой продлено до 4 марта 2026 года. Как сообщал представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, что решение о будущем статусе украинских беженцев на данный момент не принято. По его словам, "обсуждаются разные варианты".
В то же время портал Euractiv писал, что у ЕС пока "нет плана" для украинских беженцев на случай прекращения огня. По данным издания, в случае, если директива о временной защите будет упразднена или изменена, принимающие страны будут самостоятельно решать, прекращать ли защиту на национальном уровне. Некоторые могут решить интегрировать украинцев в свои общества, а некоторые – побуждать их к возвращению на родину.
Как сообщал OBOZ.UA, также Германия может изменить требования к украинским беженцам. В частности, есть вероятность, что возможность получать социальные выплаты без трудоустройства постепенно исчезает. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, "первым предложат ехать домой".
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