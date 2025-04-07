"У ЕС нет четкого плана": что будет с украинскими беженцами в случае перемирия в войне

Миллионы украинских беженцев в ЕС рискуют потерять свой правовой статус после завершения войны, ведь нет единого плана их дальнейшего пребывания. Несмотря на продолжение временной защиты до 2026 года, страны ЕС еще не договорились о долгосрочной политике по отношению к украинцам.

Видео дня

Об этом говорится в материале Euractiv. Несмотря на масштабную поддержку, оказанную директивой о временной защите, в Брюсселе нет четкого плана действий на случай прекращения огня или мирного урегулирования конфликта.

Временная защита, принятая еще в 2001 году, до 2022 года ни разу не применялась. Впервые она была активирована из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и стала своеобразным "юридическим спасательным кругом" для примерно 4,3 миллиона украинцев. Она позволила украинцам легально проживать, работать и получать социальные услуги в ЕС, преимущественно в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

Однако основная проблема – ее временный характер. Хотя действие защиты уже продлено до марта 2026 года, любое дальнейшее продление должно приниматься ежегодно, что оставляет миллионы людей в неопределенности.

Согласно последним сообщениям издания, в случае прекращения огня между Украиной и Россией директива временной защиты может быть быстро упразднена или изменена. В таком случае принимающие страны будут вынуждены решить, прекращать ли защиту, интегрировать украинцев или побуждать их к возвращению на родину.

Усложняет ситуацию и то, что каждая страна ЕС по-своему интерпретирует положения директивы. Это означает, что права украинцев варьируются в зависимости от государства проживания. Несмотря на отсутствие общеевропейской стратегии, некоторые страны уже ищут долгосрочные решения:

Польша готовится предоставить трехлетний статус временного проживания для украинцев, находившихся под защитой не менее года;

Чехия предлагает пятилетнее разрешение на проживание для работающих и имеющих детей, обучающихся в школе;

предлагает пятилетнее разрешение на проживание для работающих и имеющих детей, обучающихся в школе; Германия уже разработала несколько сценариев, но окончательное решение отложено до формирования нового правительства;

уже разработала несколько сценариев, но окончательное решение отложено до формирования нового правительства; Австрия, Италия, Эстония и Латвия готовят свои модели долгосрочной защиты.

В то же время представители Чехии и Европейской комиссии подтверждают, что ведутся переговоры об общем ответе на уровне ЕС. Ожидается, что конкретные предложения будут обсуждаться в Совете внутренних дел в июне.

По словам экспертов, временный статус создает барьеры для более глубокой интеграции украинцев. Проблемы с долгосрочной арендой жилья или трудоустройством часто связаны именно с краткосрочным правовым статусом. Также снижается доля тех, кто рассматривает возможность возвращения в Украину: только 65% в 2024 году по сравнению с 77% в 2023-м, тогда как количество тех, кто не планирует возвращаться, выросло вдвое – до 11%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии планируют сократить базовую социальную помощь Bürgergeld, ужесточив требования для получателей выплат. В то же время эксперты отмечают, что на практике изменения будут минимальными и выплаты продолжат получать почти все нынешние получатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!