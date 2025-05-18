Газовый прорыв на миллиарды: Турция открыла новое месторождение в Черном море

Турция открыла в Черном море новое газовое месторождение объемом 75 млрд кубометров, что может обеспечить население страны энергией на 3,5 года. Ожидается, что открытие сэкономит миллиарды долларов и значительно приблизит страну к энергетической независимости.

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Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Черном море в районе скважины Goktepe-3 было открыто новое масштабное месторождение природного газа .

По официальному заявлению Эрдогана, объем запасов составляет 75 миллиардов кубометров, а экономическая стоимость около 30 миллиардов долларов. Прорыв стал результатом напряженной работы турецкой национальной энергетической компании Türkiye, начавшей бурение 27 марта с помощью бурового судна седьмого поколения Abdulhamid Han.

Всего за полтора месяца исследователи вышли на месторождение, которое способно удовлетворить все потребности турецких домохозяйств в газе на период до 3,5 лет. Турция исторически импортирует более 90% своих энергоносителей, что делает ее уязвимой к ценовым колебаниям на мировых рынках.

Эрдоган отдельно отмечал, что текущая ежедневная добыча газа на флагманском месторождении Сакарья уже достигла 9,5 миллионов кубометров, этого объема хватает для обеспечения около 4 миллионов домохозяйств. К 2026 году Турция планирует удвоить этот объем, а к 2028 году - увеличить в четыре раза.

Ожидается, что открытие нового месторождения может существенно изменить геополитическую карту поставок энергии в регионе. Для разработки месторождения "Гёктепе 3" будет применена плавучая добывающая платформа, что позволит эффективно добывать газ с морского дна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году запасы газа в хранилищах на середину мая самые низкие по меньшей мере за последние 11 лет - всего 6 млрд кубометров. До начала отопительного сезона государству нужно закачать еще более 6,3 млрд, из которых около 3-3,5 млрд придется импортировать.

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