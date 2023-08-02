G7 назвала ключевые условия для привлечения инвесторов к восстановлению Украины: список

"Большая семерка" (G7: Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада) определила условия, при выполнении которых Украина сможет привлечь частный бизнес к восстановлению и реконструкции страны. Ключевыми требованиями являются прозрачность и подотчетность.

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Об этом говорится в совместном заявлении послов G7 после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. "Чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции Украины, прозрачность и подотчетность являются решающими", – говорится в сообщении.

Однако есть и другие условия. Среди них, в частности:

своевременное избрание нового руководителя НАПК;

восстановление системы декларирования имущества и отчетности о финансировании политических партий;

укрепление антикоррупционных институтов, таких как САП и АРМА.

"Мы также поощряли принятие законов для обеспечения сильного и независимого антимонопольного комитета и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР. Мы разделяем общую точку зрения по поводу необходимости подготовки конференции по восстановлению в Германии в 2024 году", – также добавили послы G7.

Свежее заявление "Большой семерки" стало продолжением обсуждений на Лондонской конференции по восстановлению Украины. Она состоялась в июле, и ее целью было привлечение международных инвестиций для восстановления страны после российского вторжения.

В результате партнеры Украины анонсировали новые финансовые вливания в страну, в том числе беспрецедентный пакет помощи на 50 млрд евро от ЕС. Кроме того, 400 международных компаний присоединились к инициативе по восстановлению Украины.

Кроме того, Украина создает коалицию бизнеса для инвестиций в возобновление. Инвестиционные приоритеты: энергетика, ВПК, аграрный сектор, природные ресурсы и IT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС и США хотят заставить Россию заплатить за восстановление Украины. Однако с организацией этого процесса возникли проблемы.

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