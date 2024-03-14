Финансовое спасение: в НБУ раскрыли, когда Украина получит деньги от МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о значительных изменениях в сфере международного финансирования, которые помогут Украине с покрытием дефицита бюджета и наполнением валютных резервов. Теперь страна ожидает получения более $10 млрд внешней помощи в марте-апреле. Это стало возможным благодаря положительному решению совета директоров МВФ по выделению четвертого транша до $900 млн по программе EFF уже в течение следующей недели (18-24 марта).

Так, Украина достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает решения совета директоров Фонда в течение следующей недели, говорится в сообщении НБУ. Именно совет директоров принимает решение о предоставлении или непредоставлении очередного транша по программе Фонда.

Согласно прогнозам Нацбанка, эти положительные изменения могут принести стране более $10 млрд еще до начала мая. В НБУ также напомнили, что в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, и в его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 млрд евро, а в апреле – еще 1,5 млрд евро.

Как сообщалось, из-за резкого сокращения внешнего финансирования международные резервы Украины упали в январе на 4,9%, или на $1,98 млрд грн, а в феврале – еще на 3,8%, или на $1,47 млрд, до $37,05 млрд. Нацбанк в январе снизил прогноз международных резервов Украины на конец 2024 года до $40,4 млрд с $44,7 млрд.

Последние же новости о финансировании свидетельствуют о перспективах стабилизации финансовой ситуации в Украине. Нацбанк надеется на значительный рост своих резервов, что будет способствовать укреплению экономической устойчивости страны.

Украина продолжает активно сотрудничать с Международным валютным фондом по рекордной программе EFF общей суммой $15,6 млрд. На данный момент Украина уже получила три транша – в общей сложности $3,79 млрд.

Как писал ранее OBOZ.UA, Министерство финансов наработало изменения, которые должны дополнительно принести в бюджет около 44 млрд грн. Впрочем, вероятно, размер истинного дефицита сметы будет значительно больше. По разным оценкам, для поддержки обороноспособности государства необходимо найти около 400 млрд. грн.

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