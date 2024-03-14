Украинцам пересчитают налоги: где власти найдут 44 млрд грн для бюджета

Украинцам приготовили новые налоговые изменения: по требованию МВФ Министерство финансов разработало изменения, которые должны дополнительно принести в бюджет около 44 млрд грн. Вместе с тем, вероятно, размер реального дефицита будет значительно больше. По разным оценкам, для поддержки обороны государства необходимо найти около 400 млрд грн. И без повышения налогов обойтись будет тяжело.

О том, какие налоги и когда могут увеличиться и к чему это приведет, читайте в материале OBOZ.UA.

Какие изменения приготовили и почему они необходимы

Министерство финансов еще в конце прошлого месяца разработало и подало в Раду проект изменений (пока только к виде черновика), который обеспечит наполнение бюджета в 44 млрд грн. "Это сделали во исполнение меморандума с МВФ", – рассказали OBOZ.UA в правительстве. Действительно, в меморандуме говорится, что правительство должно было разработать ряд "краткосрочных мер мобилизации доходов (налоговых и неналоговых), которые бы обеспечили дополнительные поступления по меньшей мере в размере 0,5% ВВП".

Именно такие мероприятия разработали. Они предусматривают введение военного сбора в размере 0,1% от прибыли предприятий и доходов ФЛП. Также Минфин предложил введение налога "на роскошь": драгоценные металлы (1,5%) и ювелирные изделия (30%). Продажа имущества будет дополнительно облагаться налогом со ставкой 10%.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил: "Это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект". Пока самого законопроекта нет. Эти изменения не коснутся большого количества украинцев. В правительстве OBOZ.UA назвали их "точечными решениями". Эти решения разработаны таким образом, чтобы асболютное большинство украинцев их не почувствовало.

Но есть и плохая новость. Старт бюджета-2024 "оказался сверхсложным". Причина – задержки с внешним финансированием. Впрочем, апокалиптические прогнозы не оправдались. Доходную часть удалось перевыполнить (впервые с 2022-го). Потому это покрыло высокие расходы на оборону. Однако реальная потребность в финансировании значительно больше, чем 44 млрд грн, которые можно получить благодаря "точечным решениям".

Председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа по результатам переговоров с МВФ публично заявила, что дополнительная потребность на закупку и ремонт военной техники составляет более 400 млрд грн. "С миссией МВФ обменялись мнениями по поводу положительных и негативных эффектов различных источников привлечения дополнительного внутреннего ресурса. Я обратила внимание на то, что дополнительный ресурс можно привлечь и от сокращения неприоритетных капитальных расходов. И хотя это будет несущественная сумма в масштабах нашей потребности, но это облегчит давление на налогоплательщиков", – цитирует Роксолану Пидласу пресс-служба "Слуги народа".

Где взять 400 млрд грн: варианты еще разрабатывают

Оценка в 400 млрд грн не предусматривает ситуации, когда США отказываются от продления военной помощи Украине. В этом "плохом" сценарии проблемы могут значительно усугубиться. Вероятно, без повышения налогов Украине не обойтись. Речь идет не о точечных изменениях, а об основных налогах (военный сбор, налог на доходы физлиц, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).

Но и здесь есть определенные оговорки. Дело в том, что повышение налогов имеет положительный для наполнения бюджета эффект только до определенного момента. Когда же уплата налогов становится значительным бременем для бизнеса, предприниматели повышают уровень "тени" или совсем прекращают деятельность.

"Сейчас нет четких предложений. Надо смотреть по ситуации", – пояснил собеседник в правительстве. При этом он не исключает, что ставки основных налогов в этом году поднимать не будут.

"В следующем году, если ситуация не изменится, очевидно, будет повышение налоговых ставок. Даже подъем НДС на несколько процентов может привести к увеличение наполнения бюджета на 100 млрд грн", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA уже писал о том, что в парламенте рассматривается возможность отказаться от всех капитальных расходов бюджета. Однако это всего 7,5 млрд грн. Правительство разрабатывает условия экономического бронирования, оно может принести значительный результат для наполнения бюджета. Однако это тоже зависит от модели. Далеко не все парламентарии поддержат такой законопроект. Мол, до сих пор нет видения, не приведет ли это к представлению, что защищать страну должны только бедные, в то время как богатые должны платить налоги.

"Позиции пока нет. Может экономическое бронирование принести до 300 млрд грн, но только если это будет касаться в том числе и ФЛП и будет применена очень широкая практика для экономического бронирования", – рассказывает собеседник в правительстве OBOZ.UA.

Кроме того, частично дефицит может быть покрыт денежной эмиссией (НБУ против девальвации гривни и не допустит значительную инфляцию). Главный источник – помощь от международных партнеров. Помимо уже обещанной помощи, партнеры изыскивают дополнительные возможности. К примеру, как сообщает издание Financial Times, в Европейском Союзе хотят передать Украине около 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов страны-агрессора России. В планах передать эти средства не позднее лета 2024 года. Это около 126 млрд грн, которые помогли бы значительно уменьшить размер "дыры".

Многое зависит и от позиции бизнеса и украинцев. Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, Ernst & Young оценили размер теневой экономики Украины в 23,8% ВВП. Если этот процент сохранился, то на сегодня это около 1,81 трлн грн, которые находятся в тени. То есть если бы каждая компания значительно сократила использование налоговых схем, вместе с международной помощью это помогло бы как минимум отсрочить повышение налогов.