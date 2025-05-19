В Украине ожидается рост цен: Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2025 год: ожидается, что ВВП вырастет лишь на 2% из-за продолжающейся войны и разрушения инфраструктуры. Инфляция, согласно обновленному прогнозу, достигнет 12,6%, что приведет к дальнейшему росту цен на товары и услуги. Существенное экономическое оживление ожидается не ранее 2026 года.

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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2% ВВП из-за войны. А инфляция, по прогнозу ЕК, достигнет 12,6% в 2025 г. Ожидается, что существенное ускорение возможно только с 2026 года, когда государство сможет перейти к восстановлению вместо выживания.

Об этом говорится в прогнозе ЕК. Согласно обновленным оценкам, рост ВВП Украины замедлится до 2,0% – по сравнению с 2,8%, которые ожидались еще в ноябре 2024 года.

В 2026 году, несмотря на положительную динамику, рост тоже будет менее активным, чем прогнозировалось ранее – 4,7% вместо ожидаемых 5,3%. Причина – затяжная война, высокие цены на энергоносители, нехватка кадров и потеря производственных мощностей. По мнению экспертов Еврокомиссии, главными факторами замедления экономики остаются:

вооруженная агрессия РФ – активизация атак на критическую инфраструктуру, особенно зимы 2024-2025 годов, ограничила производственные мощности и повлияла на деловую уверенность;

– активизация атак на критическую инфраструктуру, особенно зимы 2024-2025 годов, ограничила производственные мощности и повлияла на деловую уверенность; высокие цены на энергоносители – болезненно ударили по энергоемким секторам, в частности металлургии и химической промышленности;

– болезненно ударили по энергоемким секторам, в частности металлургии и химической промышленности; закрытие угольной шахты в Покровске – одно из самых чувствительных решений, которое нанесло удар по цепочке поставок в сталелитейном секторе;

– одно из самых чувствительных решений, которое нанесло удар по цепочке поставок в сталелитейном секторе; слабый агросектор – в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий было собрано меньше урожая, что уменьшило объемы экспорта и валютные поступления;

– в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий было собрано меньше урожая, что уменьшило объемы экспорта и валютные поступления; острая нехватка рабочей силы – вызванная как выездом населения, так и мобилизационными процессами.

Отдельный вызов – инфляция, которая, по прогнозу ЕК, достигнет 12,6% в 2025 году. Это объясняется резким ростом расходов на энергию, логистику и оплату труда. Однако в ЕК ожидают, что уже в 2026 году это давление постепенно ослабнет и цены стабилизируются. В то же время правительство сможет перейти от финансирования армии к масштабным программам восстановления, что будет способствовать структурному оздоровлению экономики.

Несмотря на сдержанный рост в 2025-м, аналитики Еврокомиссии прогнозируют ощутимое экономическое ускорение в 2026 году. Это будет связано со следующими факторами:

постепенный переход от военных расходов к инвестициям в восстановление инфраструктуры;

улучшение системы сбора доходов – благодаря модернизации налоговой службы и возвращению части бизнеса в официальный оборот;

– благодаря модернизации налоговой службы и возвращению части бизнеса в официальный оборот; возможное смягчение внешнего напряжения, что позволит активнее привлекать иностранные инвестиции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года – ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

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