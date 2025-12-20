Евро уже по 50, также дорожает доллар: что будет с валютой в ближайшие дни

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и отделений банков 20-21 декабря будет находиться в пределах коридора: прием от 42,00 до 42,20 грн и продажа от 42,35 до 42,65 грн. А курс наличного евро – прием от 49,10 до 49,65 грн и продажа от 49,75 до 50,10 грн.

Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания "Минфин". "Как и всю прошлую неделю, из-за высоких курсовых рисков владельцы обменников на этих выходных установят спред между покупкой и продажей валюты в таких пределах: по доллару 20-30 копеек, а по евро в пределах 20-40 копеек", – пояснил аналитик.

Украина получит кредит, который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее. Речь идет о 90 млрд евро от Евросоюза.

Это, несомненно, подстрахует гривну на валютном рынке в этот период, хотя первый квартал 2026 года останется для нацвалюты очень напряженным, поскольку первый транш по этому кредиту правительство получит только во втором квартале 2026 года.

На первый квартал у государства деньги есть, но их практически "впритык", что всегда опасно для госфинансов. Поэтому, в условиях некоторой "подвешенности" с реальным финансированием страны со стороны Запада – Нацбанк все же будет вынужден экономить ЗВР и попытается снизить объемы интервенций на межбанке. Это грозит гривне некоторой девальвацией. Правда, под контролем Нацбанка. И в масштабах не выше уровней, заложенных в бюджет 2026 года по курсу доллара, то есть максимального среднегодового уровня в 45,7 грн.

ЕЦБ 18 декабря ожидаемо сохранил свои процентные ставки на прежнем уровне – депозитная 2% и 2,15% – основная ставка рефинансирования. Инфляция и экономические показатели ЕС сейчас более-менее прогнозируемые и контролируемые. Поэтому главному финансовому регулятору Евросоюза не было смысла что-то кардинально менять. Но традиционные ралли по паре евро/доллар перед выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард все же состоялись.

Помимо этого, неожиданно хорошие данные по американскому рынку труда и другим экономическим показателям оказались подспорьем для доллара, хотя значительная часть мировых финансистов считает их несколько искаженными из-за смазанных во время шатдауна данных по октябрю. Тем не менее, на основании этих статистических публикаций доллар периодически немного укреплял свои позиции относительно евро, и это сразу же приводило к дополнительным колебаниям курса евро относительно гривны на украинском межбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

