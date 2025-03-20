"Это очень хороший способ": в "Укрэнерго" рассказали, как Украина продает электричество в Европу

В Украине последние несколько недель в отдельные периоды экспортное сечение использовалось на максимуме мощности 550 МВт для поставки электроэнергии в соседние страны Европы. Украина могла бы экспортировать еще больше, однако мощности интерконнекторов это не позволяют.

Видео дня

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт на заседании энергокомитета Верховной Рады 19 марта. По его словам, украинская энергосистема работает в сбалансированном режиме: в ночные и дневные часы осуществляется экспорт, а в утренние и вечерние пиковые периоды импорт.

"Я бы точно хотел, чтобы у нас на сегодняшний день не 550 МВт доступной мощности интерконнекторов было на экспорт, а хотя бы 1550 МВт и в данном случае мы могли бы использовать излишки мощностей, чтобы экспортировать это э/э и это очень хороший способ избавляться в определенные часы профицита", – сказал Брех.

В 2024 году импорт электроэнергии составил около 16% общего потребления в стране. Это значительная величина, свидетельствующая о важной роли международной кооперации в стабильности украинской энергосистемы.

По данным НЭК "Укрэнерго", в период с 7 по 9 марта 2024 года генерирующая мощность солнечных электростанций достигала 3-3,5 ГВт. В то же время 9 марта ограничение мощности ВИЭ-генерации составило около 2 ГВт. Это еще раз свидетельствует о необходимости гибкой балансировки энергосистемы.

Украина и Европейский Союз договорились увеличить возможности импорта электроэнергии из стран ЕС. С 1 декабря 2024 г. максимальная мощность импорта вырастет с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированную возможность аварийной помощи на уровне 250 МВт. Дополнительно с марта 2025 года европейские операторы системы передачи получат возможность ежемесячно пересматривать лимиты пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между ЕС, Украиной и Молдовой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За год – с февраля 2024-го по февраль 2025-го – расценки увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Да, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!