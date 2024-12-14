Такие санкции будут приняты впервые: в ЕС решили наказать тех, кто распространяет российскую пропаганду

Европейский Союз (ЕС) впервые предлагает наложить санкции более чем на десяток физических и трех организаций. Это будут первые санкции, направившиеся против РФ за ее операции по дезинформации и другую гибридную деятельность.

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Как сообщает Bloomberg, предложенные мероприятия ударят по нескольким офицерам и группам российских разведчиков, а также по чиновникам и медиа-предпринимателям. Ограничение является частью нового режима санкций, утвержденного в начале этого года, который сосредоточен на операциях по дезинформации и других дестабилизирующих действиях во всем мире, спонсируемых Россией.

Блок также предлагает ввести дальнейшие санкции против Беларуси, в том числе против около двух десятков лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека или получающих материальную выгоду от своих отношений с правительством Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел ЕС намерены одобрить пакеты во время встречи 16 декабря в Брюсселе накануне выборов, которые должны пройти в следующем месяце в Беларуси. Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться к тому времени.

Предложения прозвучали после того, как ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры включают ограничения более чем на 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной отгрузке российской нефти, и несколько китайских организаций, обвиненных в помощи Москве в разработке ударных беспилотников.

Напомним, OBOZ.UA писал, что Россия только через год увеличила "теневой флот" нефтяных танкеров на 70%, что позволяет ей обходить санкции и сохранять экспорт нефти на высоком уровне. В настоящее время объем российской нефти, транспортируемой теневым флотом, вырос с 2,4 млн баррелей в сутки в июне 2023 года до 4,1 млн баррелей в июне 2024 года.

Уже после санкций ЕС в отношении российской нефти Россия начала использовать "теневой флот" для транспортировки нефти через международные воды. Эти технически неисправные суда без надлежащего страхования создают серьезные экологические риски и могут привести к катастрофам в Балтийском море.

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