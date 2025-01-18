ЕС угрожают экономическим проблемам, если украинцы после завершения войны вернутся домой – Reuters

Страны Восточной и Центральной Европы рискуют столкнуться со значительными экономическими проблемами, если украинские беженцы после войны вернутся домой. Украинские работники, получившие законные права жить и работать в Европе в соответствии с директивой Европейского Союза от марта 2022 года, способствовали росту ВВП.

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Об этом пишет издание Reuters. "Демография – это риск, и решение войны в Украине ухудшит его, потому что некоторые из этих украинцев вернутся домой", – сказала Шарлотта Руе, управляющая директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития на форуме Invisso Central and Eastern European Forum в Вене. По оценкам Raiffeisen Bank International, экономический рост в Центральной и Восточной Европе в прошлом году составил 2,2%. По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, бежавших из Украины в ЕС до декабря 2023 года, 22% из них находились в Польше и около 9% в Чехии.

"Частно экономический успех во многих странах связан с украинцами, которые переехали туда за последние два года", – сказал на саммите Кристиан Петтер, председатель Австрии и Центральной и Восточной Европы. По данным Erste Group, соотношение долга к ВВП Польши, Румынии и Словакии может продолжать расти. Дефицит к ВВП Польши в прошлом году, раздутый расходами на оборону, составил примерно 5% ВВП, что выше целевого показателя ЕС в 3%.

Безработица в Польше находится на рекордно низком уровне, что подтолкнуло рост заработной платы к пику в прошлом году на уровне 10%. Правительство Чехии предупредило, что нехватка надвигающейся рабочей силы угрожает ее экономике, и эта тенденция отражается в других странах региона.

Рост заработных плат и инфляция осложняют для центральных банков снижение процентных ставок, а устойчивая инфляция и рост доллара США уже бросили вызов текущему циклу снижения ставок в Восточной Европе. Удержание ставок на высоком уровне в течение длительного времени оказывает давление на экономику и делает местный долг более дорогим для правительств.

Руководитель аналитического отдела Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер заявил, что падение инфляции не является данностью, и его темпы, вероятно, останутся статическими в Венгрии и Румынии, в то время как в странах, включая Чехию, будут расти.

"Угрозы есть везде", – сказала на саммите Ана Трипович, государственный секретарь в Министерстве финансов Сербии. Она отметила, что рост долга в эпоху COVID и энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, теперь усилились сильным долларом США, что сделало обслуживание международного долга более дорогим для таких стран, как ее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине намерены упростить для сообществ создание собственного жилищного фонда – для этого уже разрабатываются соответствующие законодательные нормы. Их реализация позволит общинам, в частности, селить в такое жилье внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или других нуждающихся.

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