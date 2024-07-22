ЕС продлил все санкции против России: назван новый срок действия

Европейский Союз (ЕС) продлил все секторальные санкции против России еще на полгода, до 31 января 2025-го. Речь идет обо всех пакетах ограничений, которые начали вводить еще в 2014 году из-за оккупации Крыма, а дополняли после 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Соответствующее решение принял Совет ЕС, аналогичное постановление выносится каждые полгода. "Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины", – говорится в сообщении Евросовета.

Сейчас этот пакет санкций включает широкий спектр секторальных мер. В частности, это ограничения в отношении торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и оборота предметов роскоши. Они также касаются:

запрета на импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС;

закрытия доступа к SWIFT для нескольких российских банков;

приостановки вещания и лицензий в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ;

мер по противодействию обходу санкций.

"До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принять дополнительные меры", – заявили в Совете ЕС.

Так, 31 июля 2014 года Совет ЕС принял Решение 2014/512/CFSP об ограничительных мерах в связи с действиями России, "дестабилизирующими ситуацию в Украине". Тогда ЕС внедрил ограничения на совершение экономических операций с незаконно оккупированным Крымом и городом Севастополь, а также районами в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Также были введены индивидуальные санкции (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

С 24 февраля 2022 года по июль 2024-го ЕС принял еще 14 пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. "Европейский совет решительно осудил недавнюю эскалацию военных действий со стороны России, в частности, дальнейшую активизацию нападений на гражданское население и гражданскую и критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе", – уточнили в главном европейском ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейский фонд для Украины уже до конца июля 2024 года поступит первый платеж из бельгийского депозитария Euroclear. Речь идет о 1,55 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ.

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