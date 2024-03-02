Зона свободной торговли с Украиной подходит к концу: правительство пытается договориться о продолжении

Комитет Европарламента приступит к рассмотрению соглашения о Зоне свободной торговли с Украиной. Соглашение подходит к концу уже в 2024-м и украинское правительство работает над его продолжением.

Об этом заявил в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, комментируя стратегию минимизации последствий блокады украинских границ польскими фермерами, передает Укринформ. "В правительстве идет активная работа над тем, чтобы продлить зону свободной торговли с Европейским Союзом, которая подходит к концу 5 июня этого года. Для Украины это стратегически важно, поскольку даст уверенность и горизонт планирования для отечественных производителей", – сказал Высоцкий.

По его словам, от этого соглашения зависит, в том числе, и потенциальная позиция Евросоюза и, в частности, польских митингующих. "На следующей неделе ожидается рассмотрение этого соглашения в профильном комитете Европарламента. Поэтому сейчас наши члены правительства активно работают в Брюсселе, чтобы договоренности были успешно реализованы для Украины и украинских фермеров, как одних из крупнейших поставщиков пищевой продукции в Европу", – отметил Высоцкий.

Комментируя ситуацию с блокадой границ, он подчеркнул, что не только украинские, но и польские производители теряют немалую часть доходов от уменьшения объемов торговли сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украиной.

"Страны Европейского Союза все же нуждаются в импорте продуктов питания из третьих стран, поэтому мы надеемся, что наши логические аргументы позволят ситуацию разрешить раньше, чем митингующие, как анонсировано, снова вернутся к блокированию границ. Страдают ведь экономики обеих стран. В феврале из-за блокады границы бюджет Украины, например, не получил 8 млрд грн, а со времени предыдущих протестов, то есть с ноября прошлого года, потери оцениваются в 20 млрд грн", – сказал Высоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, по заявлениям международных аналитиков, Орбан является катализатором для других разрушителей европейского порядка – "от нового правительства в Словакии до стремящихся сформировать Кабмин в Нидерландах крайне правых". А потому, похоже, не только не боится жестких действий со стороны ЕС (к примеру, приостановления финансирования Союзом), но и воодушевляется ими на дальнейшее противостояние с Союзом.

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